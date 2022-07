Nach langem Kampf: Verein Sender-Freies Oberland löst sich auf

Von: Katrin Hager

Zweck erfüllt: Im August 2004 fielen die sechs Masten des Senders in Oberlaindern. Der Verein Sender-Freies Oberland, der jahrelang gegen den Betrieb der Anlage von Radio Free Europe kämpfte, ist seither seine eigentliche Aufgabe los. © Roland Klebe

Der IBB-Sender in Oberlaindern ist nach langem Kampf dagegen längst Geschichte – nun folgt der Verein Sender-Freies Oberland: Der neue Vorstand wickelt die Auflösung ab. Das Ende eines Kapitels regionaler Zeitgeschichte.

Oberlaindern – Für die einen war Radio Free Europe die Stimme des freien Westens, die es kräftig in den Ostblock zu senden galt. Die anderen brachte diese Stimme um den Schlaf und, wie viele überzeugt waren, auch um ihre Gesundheit. In einem Kampf David gegen Goliath nahmen es die Valleyer Bürger und ihre Gemeinde mit dem US-amerikanischen International Broadcasting Bureau (IBB) als Betreiber des Senders in Oberlaindern auf. 1995 gründeten sie den Verein Sender-Freies Oberland, nachdem Kritik an gesundheitsbelastenden Beeinträchtigungen durch Radio Free Europe laut geworden war: Nicht nur sangen Töpfe und sprachen Ofenrohre. 1984 brachte die Strahlung einen Tornado der Bundeswehr zum Absturz. Anwohner klagten über Schlaflosigkeit, Mattigkeit, Nervosität, Kopfschmerzen. Auch Krebsfälle führten die Valleyer auf den Sender zurück.

„Unter Leitung des früheren Vorstands Georg Paul und mit Unterstützung der Bürgermeister aller Nachbargemeinden und der Parteien forderte der Verein jahrelang, der Sender mit seiner starken Strahlung im Bereich Mittelwelle und Kurzwellen müsse hier, in naher Umgebung von Wohngebieten, weg“, erinnert der nunmehr letzte Vorsitzende Roland Klebe. „Vielfältige Aktivitäten des Vereins machten das Anliegen publik.“

Verein gab dem Protest gegen den Sender eine breite Basis

Und wie: Informationsveranstaltungen, Protestveranstaltungen vor Ort und in München, Klagen am Verwaltungsgericht und in den USA. „Spektakulär war ein Demonstrationszug vom Brandenburger Tor zum Auswärtigen Amt in Berlin, begleitet von der Blasmusik aus Weyarn und mit Übergabe einer Petition an Staatsministerin Kerstin Müller“, erinnert Klebe. In ganz Deutschland und auch im Ausland machte der Protest mit Paul, Ortspfarrer Pater Nikolai Lochner und dem damaligen Bürgermeister Josef Huber an der Spitze Schlagzeilen.

„Nach Kontakt zu Staatsminister Dr. Ludger Volmer nahm das Auswärtige Amt das Anliegen ernst und verhandelte mit den Amerikanern“, führt Klebe aus. „In hartnäckigen Verhandlungen“ habe es schließlich die Zustimmung der USA zur Schließung des Senders erreicht. Zum Jahreswechsel 2003/04 wurde die Anlage abgeschaltet, im August 2004 fielen die Sendemasten. Der Hauptzweck des Vereins war erfüllt.

Der neue Vorstand des Vereins Sender-Freies Oberland ist der letzte: (v.l.) Karl Stemmler, Roland Klebe und Irene Paul wickeln die Auflösung ab. © privat

Neuer Vorstand wickelt Auflösung ab

Den Vorsitz gab Paul an Jürgen Schlichting ab. Nach dessen Tod 2018 blieb nur noch Stellvertreter Roland Klebe aus dem Vorstand im Amt. „Zahlreiche Mitglieder kündigten dem Verein, auch Schriftführerin und Kassierin“, berichtet Klebe. „Ohne weitere Aktivitäten dümpelte der Verein vor sich hin.“ Einen Verein aufzulösen, sei aber schwieriger, als ihn zu gründen. „Dazu müssen zwei Drittel der Mitglieder anwesend sein.“ Ein Umstand, den seit 2020 auch noch Corona erschwerte.

Nun hat es geklappt. In der jüngsten Mitgliederversammlung beim Kirchenwirt in Unterdarching waren exakt zwei Drittel anwesend, berichtet Klebe – zehn von 15 bis dahin verbliebenen Mitgliedern. Sie besiegelten das Aus und wählten Klebe, Karl Stemmler und Irene Paul zum letzten Vorstand, der die Auflösung des Vereins abwickelt.

Sein Vermögen soll laut Satzung an Körperschaften der Gesundheitsvorsorge fallen. Ausgewählt wurden der Kinderschutzbund Kreisverband Miesbach mit der Babysprechstunde zur Beratung bei Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen sowie die KlinikClowns Bayern für ihre Besuche im Krankenhaus Agatharied sowie in den Seniorenheimen Schwaighof in Tegernsee und Stift Rupertihof in Rottach-Egern.

Klebe ist froh, dass die formelle Auflösung eingeleitet ist und gute Zwecke für das Restvermögen gefunden sind. Die Abwicklung des Vereins werde etwa ein Jahr dauern. „Dann können beiden Empfängern Schecks von etwa je 2000 Euro überreicht werden.“

