Nächste Gemeinde mit an Bord: Valley befürwortet vhs-Verbund

Wegen höherer Anforderungen müssen sich die Volkshochschulen im Landkreis neu strukturieren. Die Gemeinde Valley hat nun einen Beitritt in Aussicht gestellt. Unter Vorbehalt.

Valley – Die Volkshochschulen (vhs) im Landkreis setzen Segel in eine ungewisse Zukunft. Bei der nötigen Neustrukturierung ist nun auch die Gemeinde Valley mit an Bord. Der Gemeinderat hat, wie in vielen anderen Kommunen schon geschehen, in seiner jüngstens einem Beitritt zu einem neuen vhs-Verbund einmütig zugestimmt.

Das Ja zur gemeinsamen Trägerschaft fiel unter Vorbehalt. Zunächst, erläuterte Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FW), müsse endgültig geklärt sein, in welcher Rechtsform sich die Erwachsenenbildungseinrichtungen organisieren und welche Kosten auf die Mitgliedskommunen zu kommen. Eine Formulierung, die jede Gemeinde pro forma in ihrer Absichtserklärung verankert hat.

Derzeit arbeitet der Lenkungskreis unter der Moderation von Kornelius Schlehlein die Strukturreform aus. Bis Juli 2019 sollen wir berichtet konkrete Vorschläge vorliegen. Nötig ist der Zusammenschluss der Volkshochschulen im Landkreis bekanntlich aufgrund neuer Anforderungen an die Einrichtungen.

So fördert der Bayerische vhs-Verband künftig nur noch Schulen ab einer bestimmten Größe finanziell, die ab 2020 zudem ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen müssen. Stand jetzt erfüllt nur die vhs Holzkirchen-Otterfing diese Anforderungen. Das Flaggschiff hat einem Zusammenschluss unlängst ebenfalls zugestimmt.

In Valley regte Claudia Zimmer (Valleyer Liste) an, ob die Gemeinde sich mit Räumen beteiligen könnte. Eine entsprechende Anfrage sei in der Vergangenheit ans Rathaus herangetragen worden. Daraus wird vorerst nichts. „Wenn wir was frei haben“, sagte Hallmannsecker, „aber wir sind bumsvoll.“

fp

