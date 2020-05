Neuer Bürgermeister in Valley: Der Konkurrent als Vize

Die Gemeinde Valley hat ihr neues Oberhaupt. Bernhard Schäfer wurde am Dienstag als Bürgermeister vereidigt. Die Wahl seines Stellvertreters mag manchen überraschen.

Valley – Die Gemeinde Valley hat ihr neues Oberhaupt und seinen Stellvertreter. Bernhard Schäfer (FWG) ist am Dienstagabend in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats – angesichts Corona in der Mehrzweckhalle Unterdarching – offiziell als Erster Bürgermeister vereidigt worden. An der Stellvertretung ändert sich derweil nichts: Wie schon in den vergangenen sechs Jahren bei Andreas Hallmannsecker (FWG) bleibt Anton Huber (CSU) Vize-Bürgermeister.

Anders als 2014, als sich FWG und CSU als stärkste Fraktionen ein Kräftemessen ums Amt des Vizes lieferten, stand der 59-Jährige diesmal ohne Gegenkandidat zur (geheimen) Wahl und erhielt bei einer ungültigen 16 Ja-Stimmen. Noch vor sechs Wochen standen die beiden als Konkurrenten in der Stichwahl ums Bürgermeisteramt, die Schäfer für sich entschied. Der Gemeinderat gab beiden einstimmig grünes Licht als Eheschließungs-Standesbeamten.

Sollten zu Terminen Schäfer und Huber verhindert sein, übernimmt in Valley wie bisher nicht ein Dritter Bürgermeister, sondern ein Vertreter aus der Mitte des Gemeinderats. Auch da bleibt es bei der bewährten Besetzung: Das Gremium wählte bei einer Enthaltung erneut Josef Huber (Valleyer Liste). Claudia Zimmer (Valleyer Liste) hatte zuvor dem 55-jährigen Schäfer den Amtseid abgenommen – als mit 64 Jahren älteste Mitglied. Dass das neue Gremium insgesamt deutlich verjüngt ist, ist nicht das einzige Bemerkenswerte.

Zum einen ist dort mit den Grünen eine fünfte Fraktion eingezogen. Und auch der Frauenanteil stieg nach den jüngsten Kommunalwahlen von nur zwei auf immerhin fünf von 17: „Es ist schön, dass jede Fraktion jetzt eine Frau dabei hat“, sagte Schäfer. Acht neue Gemeinderäte wurden bei der Sitzung vereidigt: Barbara Walter und Markus Nöscher für die CSU, Johann Weinzierl und Christoph Trömer für die Freien Wähler, Johannes Schneider und Angela Falkenhahn – die Schwester des ebenfalls am Dienstag vereidigten neuen Otterfinger Bürgermeisters – für die SPD sowie Nicole Weinfurtner und Florian Frei für die Grünen.

Schäfer selbst ging nach seinem Amtseid ohne große Worte zur weiteren Tagesordnung der konstituierenden Sitzung über.

Katrin Hager