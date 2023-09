PETA fordert Kutschenverbot im Landkreis - Landrat weist Forderung zurück

Von: Andreas Höger

Nach einem Kutschenunfall am Fentberg (Gemeinde Valley) fordert die Tierschutzorganisation PETA ein Verbot von Kutschfahrten im Landkreis (Symbolbild). © Antonio Gravante

Nach dem Kutschen-Unfall am Fentberg (Gemeinde Valley) erneuert die Tierschutzorganisation PETA ihre Forderung, im Landkreis Miesbach das Kutschefahren zu verbieten. Der Landrat geht darauf nicht ein.

Valley/Miesbach – Den Kutschenunfall am Samstag (2. September) auf dem Fentberg (Gemeinde Valley), bei dem sich eine Kutscherin (62) aus Sachsenkam schwer verletzt hat (wir berichteten), nimmt die Tierschutzorganisation PETA zum Anlass, ein Verbot von Pferdekutschen im Landkreis Miesbach zu fordern. Wie PETA mitteilt, appelliere man an Landrat Olaf von Löwis (CSU), ein solches Verbot zu erlassen.

Der entsprechende Brief erreichte das Landratsamt am Dienstag. Der Landrat reagierte gelassen. „Ich sehe keine Veranlassung, Kutschfahrten im Landkreis pauschal zu verbieten“, sagte Olaf von Löwis auf Anfrage. Bei dem Unfall am Fentberg handle es sich nach seiner Meinung um einen „bedauerlichen Einzelfall“.

Wie berichtet, war am Samstag eine 62-jährige Kutschenführerin bei einem missglückten Wendemanöver in abschüssigem Gelände vom Bock gestürzt. Die durchgehenden Pferde zogen den Zweispänner über die am Boden liegende Frau.

„Pferde sind Fluchttiere, schon das kleinste Erschrecken kann eine Tragödie auslösen“, wird PETA-Sprecherin Monic Moll in einer Presseerklärung der Organisation zitiert. Erst vor wenigen Tagen sei eine Frau in Norderheistedt (Schleswig-Holstein) bei einem schweren Kutschunfall ums Leben gekommen. Solche Unfälle müssten „endlich zu der Einsicht führen, dass der Einsatz von Pferdekutschen lebensgefährlich ist“, so Moll weiter.

Nach Angaben von PETA sind in Deutschland im Vorjahr bei 46 Kutschunfällen vier Menschen getötet und über 80 verletzt worden. „Die mit Abstand häufigste Unfallursache war ein Erschrecken eines oder mehrerer Pferde“, heißt es in der gestrigen Pressemitteilung. Nur ein Verbot könne schwere Unfälle mit Pferdekutschen verhindern, betont die Organisation.

Es ist das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass PETA einen Kutschenunfall im Landkreis Miesbach zum Anlass nimmt, ein Verbot zu fordern. Als Landtagspräsidentin Ilse Aigner im Oktober 2022 bei der Leonhardifahrt in Warngau aus einer Kutsche fiel (wir berichteten), verlangte die Organisation das Ende von Leonhardifahrten mit Kutschen. Diesmal kam es sogar zu einer direkten Aufforderung an Landrat Olaf von Löwis, in Sachen Verbot tätig zu werden.

In der Pressemitteilung verweist PETA auf die Stadt Rothenburg ob der Tauber, die 2010 nach einem schweren Pferdekutschenunfall ein Kutschverbot im Innenstadtbereich erlassen habe.

