Kinderheim Villa Südwind schließt

Von: Katrin Hager

Teilen

Camilla von Berg muss die Villa Südwind wegen Personalmangels schließen (Archivfoto). © Arndt Pröhl

Nach der Kündigung von fünf Mitarbeitern wird das Kinderheim aufgelöst, statt nach Oberdarching zu ziehen. Noch unklar ist, was nun mit dem frisch renovierten Haus passiert.

Oberdarching – Der letzte Hilferuf bei der Suche nach Fachkräften hat nicht geholfen: Das Kinderheim Villa Südwind muss wegen Personalmangels schließen, die Kinder werden verteilt. Was mit dem Gebäude in Oberdarching passiert, das die Wohngruppe eigentlich zum Schuljahresbeginn beziehen wollte, ist offen.

Es war alles angerichtet. „Das neue Haus ist wunderschön“, sagt Camilla von Berg. Zum Start des neuen Schuljahrs sollten in einem eigens erworbenen Wohnhaus in Darching die Kinder und Jugendlichen der Villa Südwind einziehen, einem Kinderheim, das zuletzt in Reichersbeuern zur Miete angesiedelt war. Doch dazu kommt es nicht: Wegen Personalmangels wird die Wohngruppe aufgelöst.

Camilla von Berg, die als Geschäftsführerin mit ihrem Mann Andreas von Berg als pädagogischem Leiter die Einrichtung der stationären Jugendhilfe führt, hatte Mitte Juli einen letzten Hilferuf gestartet (wir berichteten). Nach Verwerfungen haben fünf von sechs Mitarbeitern der Villa Südwind auf einmal gekündigt und sich sofort krankgemeldet. Die Wohngruppe hatte plötzlich nicht mehr genügend Mitarbeiter für die Betreuung der neun Kinder und Jugendlichen zwischen vier und 18 Jahren. Das Personal des zweiten Standorts – der Villa Sonnenschein in Weyarn – sprang mit viel Engagement in die Bresche. Eine Doppelbelastung, die aber keine Lösung auf Dauer sein konnte; auch dort ist das Personal knapp, die Mitarbeiter sind laut von Berg am Limit. Doch die Suche nach Fachpersonal wurde immer verzweifelter. Inzwischen haben die Betreiber die Reißleine gezogen: „Wir haben uns schweren Herzens entschieden, die Villa Südwind aufzulösen“, erklärt von Berg auf Nachfrage. Die Kinder sollen zum Schuljahresbeginn an neuem Ort starten können. Viel Hoffnung, noch genug Mitarbeiter zu finden, habe sie ohnehin nicht gehabt: „Ich weiß ja, dass alle suchen. Und die stationäre Jugendhilfe mit Wochenend- und Nachtdiensten ist nicht so attraktiv wie eine Tagesstätte.“

Die jungen Bewohner müssen in neue Stellen vermittelt werden. „Wir hoffen, dass wir für alle ein schönes Zuhause finden.“ Geschwisterkinder müssen nun getrennt untergebracht werden – was Berg eigentlich vermeiden wollte. Immerhin konnten Kinder in der Nähe von Verwandten unterkommen. „Bei einigen sind ja noch Großeltern oder eine Tante da.“ Auch ihr selbst fällt der Abschied nicht leicht. „Ich kenne die Kinder zum Teil seit neun Jahren“, berichtet von Berg. „In einer so kleinen Einrichtung wie bei uns, die sehr familiär ist, da ist viel Herzblut dabei.“ Hoffnung macht ihr, dass zwei der Kinder, die jüngst umzogen, mit ihrem neuen Zuhause richtig glücklich seien. „Da kann man guten Mutes sein.“

Der Umzug aus Reichersbeuern in die neuen Räume in Valley ist mit der Auflösung der Wohngruppe obsolet. Die von Bergs hatten das Anwesen in Oberdarching dank der Unterstützung eines Großspenders gekauft, um dort eine dauerhafte Bleibe zu finden. Die Renovierungsarbeiten werden nun ohne Zeitdruck bis Ende September abgeschlossen. Wie es dann weitergeht? Dazu mag von Berg noch nichts Näheres sagen, zu viel ist momentan im Umbruch und noch nicht mit Behörden geklärt. Ideen habe sie aber schon einige.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.