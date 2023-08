Sein Ruhepol waren Familie, Kirche und Natur

Von: Christine Merk

Teilen

Michael Huber ist mit 79 Jahren verstorben. © privat

Michael Huber ist mit 79 Jahren unerwartet verstorben. Er war in zahlreichen Vereinen engagiert.

Oberdarching - Würde man die Jahre zusammenzählen, die sich Michael Huber in Ehrenämtern engagiert hat, käme eine Zahl über 150 heraus. In jedem Verein, in dem er Mitglied war, übernahm er für einige Jahre einen Posten, manchmal sogar für zwei oder drei Jahrzehnte. Er war ein „waschechter Oberdarchinger“, sagt sein Sohn Bernhard. Hier ist er 1944 zur Welt gekommen und nun im Alter von 79 Jahren unerwartet gestorben.

Dorfleben war ihm wichtig

Das Dorfleben war ihm wichtig, und so hat er ganz selbstverständlich Feste und Veranstaltungen der Ortsvereine besucht. Sein Engagement begann er schon im Kindesalter als Ministrant, beim Burschenverein war er Vorsitzender, und noch in jungen Jahren übernahm er das Amt als Mesner der Kirche St. Michael. „Die Kirche war sein zweites Wohnzimmer“, sagt sein Sohn. Im Glauben war er tief verwurzelt, brachte sich im Pfarrgemeinderat ein, war mehr als 30 Jahre in der Kirchenverwaltung und zwölf Jahre Kirchenpfleger in der Pfarrkuratie St. Michael.



Auf 60 Jahre Ehrenamt brachte es Michael Huber bei der CSU. 36 Jahre verwaltete er die Kasse des Ortsverbands, 24 Jahre saß er im Gemeinderat. Eine maßvolle und vernünftige Entwicklung von Oberdarching und der ganzen Gemeinde lag ihm am Herzen.



Ehrenkommandant bei der Feuerwehr

Bei der Feuerwehr Ober-Mitterdarching, Schmidham war Michael Huber 28 Jahre Zweiter und Erster Kommandant und wurde zum Ehrenkommandanten ernannt. Beim Gesangsverein kümmerte er sich um die Finanzen. Als Bankkaufmann war er dafür der richtige Mann. Auch beruflich war Michael Huber die Treue eine Selbstverständlichkeit. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Großhandelskaufmann bei der Raiffeisenbank im Oberland, arbeitete im Darchinger Lagerhaus, schulte dann zum Bankkaufmann um und betreute die Kunden in der Darchinger Filiale.



An oberster Stelle stand für Michael Huber aber die Familie, seine Frau Hermine und die Söhne Bernhard und Michael. „Er war immer für uns da“, sagt Bernhard Huber. In der Familie und in der Natur fand er seinen Ruhepol, hier schöpfte er Kraft. Die Natur, das waren ihm besonders seine Obstbäume und die Bienen – auch mit diesen war ehrenamtliches Engagement verbunden. Beim Obst- und Gartenbauverein Valley war er jahrelang Baumwart und beim Bienenzuchtverein Holzkirchen einige Jahre Vorsitzender. Um seine Obstbäume und seine Bienenvölker hat er sich bis zuletzt gekümmert. Michael Huber hinterlässt Spuren in Oberdarching – und viele gute Erinnerungen.