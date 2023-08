Einbruch entpuppt sich als Abnutzung

Von: Bettina Stuhlweißenburg

In Oberlaindern waren doch keine Einbrecher zugange (Symbolbild). © dpa

Was zunächst ausgesehen hatte, wie ein versuchter Einbruch, hat sich im Zuge der polizeilichen Ermittlungen jetzt als Abnutzungsspuren herausgestellt.

Oberlaindern - Die Rede ist von Beschädigungen an Tür und Türrahmen eines Büros im Obergeschoss einer Firma am Marschallfeld in Oberlaindern. Hier habe in der Zeit von Mittwoch, 2. August, bis Donnerstag, 3. August, ein Unbekannter versucht, einzudringen, so die Polizei zunächst. Sie hatte deshalb Zeugen gebeten, sich zu melden, für den Fall, dass sie im Bereich des Firmengebäudes nahe der Holzkirchner Spange verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Inzwischen jedoch ist klar: Der Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro ist laut Polizei die Folge von Abnutzungen – und nicht Folge eines versuchten Einbruchs.