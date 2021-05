Oberlandler Gaufest abgesagt: Valleyer Trachtler waren vorbereitet - „Vorschlag umstritten“

Fahnenweihe verschoben

Jubiläum, Fahnenweihe, Gaufest – der Trachtenverein d’Schloßbergler Valley hatte für diesen Sommer ein großes Fest über zwei Wochenenden im Sinn.

Valley – Lange geplant und dann schweren Herzens abgesagt: Die Mitglieder des Trachtenvereins d’Schloßbergler Valley hatten zu ihrem 100. Jubiläum ein großes Fest geplant. Zum ersten Mal sollte Valley das Oberlandler Gaufest ausrichten. Die Trachtler aus dem ganzen Gau wären bei den Schloßberglern zu Gast gewesen. Doch die Corona-Pandemie machte dem Verein nun einen Strich durch die Rechnung.

Bereits vor fünf Jahren hatten die Planungen für die Feierlichkeiten begonnen. Ehrenvorsitzender Georg Hagn sen. hatte den Anstoß dazu gegeben. „Der Vorschlag war umstritten, weil die Dimensionen so groß waren. Aber der Verein ist gewachsen“, erinnert sich der Dritte Vorsitzende Bernhard Hagn. Beim Gaufest 2016 in Bad Aibling fragte der Verein erstmals an. Ein Jahr später wurde ein erstes Konzept zur Ausrichtung des Festes vereinsintern vorgestellt.

Gaufest in Valley: Wegen Fahnenweihe zwei Wochenenden in Planung - 5550 Besucher

Zum Fest sollte auch die Vereinsfahne restauriert werden. Doch schnell war klar, dass das wenig bringen würde – die Fahne war schon einmal repariert worden und war nicht mehr zu retten. Man entschied sich, eine neue Fahne in Auftrag zu geben. Damit war klar, dass die Jubiläumsfeier gleichzeitig mit der Fahnenweihe stattfinden sollte. Eine Entscheidung mit Folgen. Die Schloßbergler kamen zu dem Entschluss, an zwei Wochenenden zu feiern, um die Fahnenweihe vom Gauheimattag zu trennen. Eine würdige Fahnenweihe sei nämlich nicht mit 5550 Festbesuchern in Einklang zu bringen.

Noch 2018 wurden die Weichen für das Fest gestellt. Der Zeltbetreiber, der Festwirt und der Valleyer Schlossbräu wurden schnell für die Feier gewonnen. Dadurch konnte der Verein früh in die Detailplanung gehen und ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen.

Bieranstich, Platteln und Heimattag - Programm war bereits detailliert geplant

Neben dem üblichen Bieranstich, dem Gauwertungsplatteln und dem Gauheimattag sollte unter anderem die Band Fäaschtbänkler aus der Schweiz die Jugend unterhalten. Für die Kinder hatten die Trachtler einen Chor organisiert, und die Blasmusik sollte von den Musikatzen gestellt werden. Als Höhepunkt des ersten Wochenendes war die Fahnenweihe mit dem neuen Patenverein, den Mangfalltalern Westerham, vorgesehen. Doch nun steht fest: alles umsonst.

„Dem Verein tut es besonders für die Besucher und den Gauverband Oberland leid, der erneut ein Gaufest wie in Inngau 2020 absagen musste“, erklärt Hagn resigniert. „Die Gesundheit geht aber natürlich über alles.“ Beim Gauverband Oberland bestand lange die Hoffnung, das für Juli geplante Fest doch noch durchführen zu können. Am Mittwoch war aber klar, dass daraus nichts wird. Gauvorsitzender Hans Schwaiger bedauert die Absage sehr und hofft, dass sich Valley für ein späteres Gaufest erneut bewirbt.

Die Schloßbergler trösten sich damit, dass die Fahne in den nächsten Jahren gesegnet wird. Einen Termin konnte man noch nicht festlegen. „Die Fahnenweihe steht aber definitiv an“, bekräftigt Hagn. Auch soll die eine oder andere Veranstaltung noch heuer stattfinden – trotz Corona. (Wolfgang Heindl)

Das letzte Gaufest fand im Jahr 2019 in Waakirchen statt - hier gibt es eine Fotostrecke.