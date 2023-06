Burschenverein mit kuriosem Brauch: Ohne Pfeife wird’s kostenpflichtig

Von: Andreas Höger

Bereit für fünf Festtage: Gestern begannen die Burschen aus Unterdarching und Laindern mit dem Aufstellen des Festzelts auf der Schlosswiese. Das Jubiläum wird von 21. bis 25. Juni gefeiert. © Burschenverein Unterdarching-Laindern

Mit einem fünftägigen Jubiläumsprogramm vom 21. bis 25. Juni feiert der Burschenverein Unterdarching-Laindern sein 125-jähriges Bestehen. Das Zelt steht auf der Schlosswiese. Markenzeichen des Vereins ist ein kurioser Brauch.

Valley – Die Pfeife darf nicht fehlen. Seit 1960 gilt die Regel, Strafen werden unbarmherzig vollstreckt. Traut sich ein Mitglied des Burschenvereins Unterdarching-Laindern an Wochenenden oder feiertags ohne eine Pfeife aus dem Haus, muss er damit rechnen, von einem der Kontrolleure zur Kasse gebeten zu werden. 50 Cent pro Tag sind fällig. „Vorstände zahlen doppelt“, sagt Marinus Seidl, der seit 2022 Vorsitzender des etwa 50-köpfigen Vereins ist und selbst schon öfter den Geldbeutel öffnen musste.

Die Pfeifen sind so etwas wie der Markenkern des Vereins und schmücken folgerichtig sogar das Logo für das große, fünftägige Jubiläumsfest zum 125-jährigen Bestehen, das am kommenden Mittwoch startet. Das Festzelt auf der Schlosswiese gegenüber der Graf-Arco-Brauerei fasst bis zu 1800 Besucher, das extra fürs Fest gebraute Helle hat eine kurze Anreise. Ganz anders mancher Verein, der zum Höhepunkt der Festivitäten am Sonntag, 25. Juni, in die Valley kommt. „Wir haben 1600 feste Anmeldungen von Burschenvereinen aus nah und fern“, sagt Zweiter Kassier Vitus Jaschke, der die Öffentlichkeitsarbeit betreut. Dazu werden sich auch Delegationen der Ortsvereine gesellen. „Hoffentlich bleibt das Wetter so sommerlich“, sagt Seidl.

Das Gründungsjahr 1898 ist durch eine Gründungstafel belegt, viel mehr ist über die ersten 20 Jahre des Vereins nicht bekannt. Burschenbälle gab es wohl von 1908 bis 1913 im Gasthaus Weber in Unterdarching, dem Stammlokal des Vereins, das seit 1990 als Kirchenwirt firmiert. Richtig in Schwung kam das Vereinsleben nach dem Ersten Weltkrieg. Anno 1920, so ist es in der Chronik der Festschrift nachzulesen, kamen die Lainderner dazu, verbrieft durch die bis heute gültige Umbenennung. Zu einem Aufreger, der es bis vors Amtsgericht Miesbach schaffte, geriet 1929 der Maibaum-Diebstahl in Föching. Turbulent muss es damals hergegangen sein. „Für die hiesigen Burschen endete es zufriedenstellend“, heißt es in der Chronik.

1934 verbot das Nazi-Regime weitere Aktivitäten, erst 1949 wagten 18 junge Männer den Neubeginn. Seitdem entwickelte sich ein fester Rhythmus der jährlichen Tätigkeiten. Gemeinsam mit den anderen Burschenvereinen der Gemeinde wird seit den 1970er Jahren Fasching gefeiert. Beim Pfingstfest der DJK hilft man mit, ehedem mit einer Torwand, seit 2016 mit einem Hau-den-Lukas. Ehrensache ist und bleibt das Maibaum-Aufstellen unweit des Kirchenwirts.

Unter keinem guten Stern stand anfangs die Idee, 1989 auch an der Autobahn-Raststätte Holzkirchen einen Maibaum aufzustellen. „Der erste Maibaum an einer Autobahn“, stellt die Chronik stolz fest. Nur leider: Ehe der Maibaum stand, musste mit Dieben verhandelt werden. „Der Baum kam leider zweimal abhanden“, vermeldet die Chronik. Das zweite Aufstellen 1995 verlief ungestört.

Den Fasching bereichert der Verein seit über 25 Jahren mit dem Burschenball in der Graf-Arco-Lagerhalle sowie alle zehn Jahre (seit 1994) mit einer Bettelhochzeit. Eine ganz neue Aufgabe kam vor 20 Jahren dazu: Die Burschen organisieren seitdem den Christkindlmarkt im Innenhof des Schlosses. Neben den mehrtägigen Burschenausflügen hat sich mittlerweile ein Tagesausflug mit den Mädls eingebürgert, die bei jedem Fest gerne mitanpacken. „Wir sind froh, dass sie uns auch beim Jubiläum so gut helfen“, sagt Seidl.

Für das Kabarett am Eröffnungstag und die Bands am Freitag gibt es noch Karten (www.bv-unterdarching.de). Ein besonderes Spektakel verspricht der „Leistungs-Frühschoppen“ am Samstag. Bulldogs aller Altersklassen können dort an der Zapfwellenbremse ihre Leistungskraft messen lassen. „Besonders für Besitzer alter Bulldogs ist sicher interessant, wie viel PS tatsächlich drin sind“, sagt Seidl. Kombiniert wird der Samstag von einer kleinen Gewerbeschau mit Maschinen und Fahrrädern.

Das Festprogramm: Mittwoch, 21. Juni: Kabarettabend mit Stephan Zinner, ab 20 Uhr.

Donnerstag, 22. Juni: Tag der Betriebe, ab 19 Uhr, es spielen die Mangfalltaler Musikanten.

Freitag, 23. Juni: Alpin FM Festival, es spielen die Guten-A-Band, Lenze & de Buam und die Kellersteff Big Band, ab 19.30 Uhr. Samstag, 24. Juni: Leistungs-Frühschoppen mit Zapfwellenbremse, ab 10 Uhr. Schafkopfrennen ab 11 Uhr mit der Unterdarchinger Musi.

Festsonntag, 25. Juni: 9 Uhr Aufstellung Kirchenzug, 10 Uhr Festmesse, ab 11 Uhr Festzug, ab 15 Uhr spielt Hefe 10 im Festzelt.