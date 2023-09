Orgelmuseum Valley: Rohbau steht - doch Finanzierung braucht Schub

Von: Katrin Hager

Baustellenbesichtigung am Orgelmuseum: (v.l.) Architektin Olivia Mayr, Vize-Bürgermeister Anton Huber, Andreas Hallmannsecker, Ilse Aigner, stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender Hubert Friedmann, Sixtus Lampl, Graf Max Georg von Arco, Anton Lentner (Hubertus-Altgelt-Stiftung) und Bauunternehmer Bernhard Obermaier. © Thomas Plettenberg

Der Rohbau steht – doch in der Finanzierung klafft eine Lücke: Ilse Aigner hat sich am Montag bei einem Rundgang vor Ort über den Baufortschritt am Orgelmuseum in Valley informiert.

Valley – Der Rohbau steht – doch es gibt noch jede Menge zu tun: Über den Baufortschritt am Orgelmuseum Valley hat sich Patin Ilse Aigner gestern bei einer Baustellenbesichtigung informiert. Und machte Hoffnung auf weitere Fördermittel, die dringend benötigt werden: Explodierende Baukosten haben in die Finanzierung ein Loch von 220 000 Euro gerissen.

Die Landtagspräsidentin und CSU-Stimmkreisabgeordnete trägt nach einer Verletzung vor einigen Wochen noch eine Orthese am Bein. Vom kleinen Rundgang auf der Baustelle am Orgelzentrum, deren Patin Ilse Aigner ist, hielt sie das nicht ab. Hausherr und Gründer Sixtus Lampl (82) führte gewissermaßen aufs Dach: Wo die Besucher standen, wird die Erweiterung unter einer Schicht Erde verschwinden und ein Blumengarten angelegt. „Viel wird von den Bauten nicht mehr herausschauen“, schildert der ausführende Bauunternehmer Bernhard Obermaier. Was sichtbar bleibt, soll sich etwa mit Tuffsteinfassaden ins Ensemble fügen.

Der ausgeklügelte Entwurf von Architektin Olivia Mayr erschließt ebenerdig alle Bauten des Orgelzentrums, verbindet Zollingerhalle, Altes Schloss und neue Räume: einen Saal für die einzigartige Kinoorgel, einen für mittelgroße Orgeln und einen großen mit sechs Metern Höhe. „Dort kommt die ehemalige Schlierseer Orgel hinein“, erklärt Lampl: Das Instrument wird begehbar sein. Der Rundgang durchs Museum führt von dort aus weiter ins Untergeschoss der Zollingerhalle, in der bislang die bespielbaren Instrumente aufgebaut sind.

Am Alten Schloss in Valley entsteht eine Erweiterung. Sie wird weitgehend unter der Erde verschwinden. © Thomas Plettenberg

Deckungslücke von 220 000 Euro muss geschlossen werden

Die Bauarbeiten kamen seit dem Spatenstich im April so gut voran, dass Obermaiers Mitarbeiter vier Wochen früher als geplant mit dem Rohbau fertig wurden, auch eine neue Gasheizung ist eingebaut. Probleme beim Materialnachschub, erklärt der Bauunternehmer, habe es nicht gegeben. Dennoch leidet das Projekt unter Inflation und explodierten Kosten. „Die Schätzung lag ursprünglich bei 970 000 Euro“, erinnert sich Valleys früherer Bürgermeister Andreas Hallmannsecker, stellvertretender Vorsitzender der Dr. Sixtus und Inge Lampl Stiftung, die Bauherrin ist. Nach Februar 2021 kletterte die Berechnung auf 1,3 Millionen Euro. Die Hubertus-Altgelt-Stiftung sprang in die Bresche, verdoppelte ihren zugesagten Zuschuss auf 150 000 Euro. Auch das Ehepaar Lampl butterte noch einmal in sein Lebenswerk hinein. Doch eine Deckungslücke von etwa 220 000 Euro blieb. Viele Gewerke stehen noch an: Elektrik, Wasserver- und Entsorgungsleitungen, Überdeckungen, Böden, Decken, Fenster und Türen. Der Aufbau der Instrumente ist noch gar nicht eingerechnet. Auch Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Orgeln – die ja auch musikalischen Ansprüchen genügen sollen – kommen noch hinzu.

Auf Aigners Rat hin hat die Stiftung deshalb einen Förderantrag bei der Bayerischen Landesstiftung gestellt, berichtet Hallmannsecker. Im Unterschied zu vor fünf Jahren, als Lampls privater Antrag aus Altersgründen abgewiesen wurde, sei ja inzwischen die Stiftung Antragsteller, machte Aigner bei ihrem Besuch Hoffnung. Und die Projektpatin hatte noch einen Tipp: Die Stiftung möge mal Kontakt aufnehmen zur Kulturstaatsministerin des Bundes, Claudia Roth (Grüne). Schließlich habe Lampls einmalige Sammlung von mehr als 60 Orgeln auch über Bayern hinaus Bedeutung.

Lampls Nachbar, Graf Max Georg von Arco auf Valley, machte deutlich, was aller Antrieb ist: „Wir wollen dieses Lebenswerk vollenden.“