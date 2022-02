Orgelzentrum Valley: Baubeginn wird vorbereitet

Von: Katrin Hager

Aus dem Orgelzentrum soll ein echtes Orgelmuseum werden: Sixtus Lampl freut sich auf den Baubeginn, der für Sommer anvisiert ist. © Thomas Plettenberg

Die Weichenstellungen haben Jahre in Anspruch genommen, nun wird der Zug aufs Gleis gesetzt: Der Ausbau des Orgelzentrums in Valley soll im Sommer starten. Gerade läuft die Ausschreibung der Arbeiten an – sie muss zeigen, ob der Traum vom Museum wahr wird.

Valley – Es ist der Startschuss für die konkrete Umsetzung: „Der Auftrag an den Architekten ist vergeben“, berichtet Andreas Hallmannsecker, ehemals Valleyer Bürgermeister und Co-Vorsitzender der neuen Dr. Sixtus und Inge Lampl Stiftung. „Jetzt geht es los mit der Werkplanung.“ Der beauftragte Architekt erstellt wiederum das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung zum Ausbau des Kultur- und Orgelzentrums Valley von Sixtus Lampl. Dass es, mitsamt der wohl größten Orgelsammlung der Welt mit 23 spielfertigen Instrumenten, als echtes Museum für die Nachwelt erhalten bleibt, das sollen die Stiftung und der Ausbau sichern.

Vorwiegend unterirdisch entsteht zwischen dem Alten Schloss und der Zollingerhalle ein Verbindungsbau, der auch die Kino-Orgel erschließt und einen neuen Ausstellungsraum schafft, nebst einem zentralen, behindertengerechten Zugang. Etwa die Hälfte der Kosten decken Fördermittel aus dem Leader-Programm der EU, die andere Hälfte Spenden vom Förderverein Orgelmuseum und der Hubertus Altgelt Stiftung sowie das Stiftungsvermögen der Dr. Sixtus und Inge Lampl Stiftung. Die Finanzierung ist auf Kante genäht, große Puffer gibt es nicht. Ob das Projekt tatsächlich umgesetzt werden kann, hängt also auch davon ab, dass die Angebote der Handwerker den Kostenrahmen nicht sprengen. Und das in einer Zeit, in der Corona, Lieferengpässe und hohe Nachfrage für Rekord-Baupreise sorgten. Auch Hallmannsecker ist da gespannt. „Es hängt davon ab: Kriegen wir Angebote? Und sind sie zu bezahlen?“

Baubeginn nach Pfingsten im Visier

An den Vorbereitungen scheitert es jedenfalls nicht mehr. Parallel zu Werkplanung läuft derzeit die Ausschreibung des Auftrags für den Statiker. Ab Mitte März etwa sollen dann die weiteren Gewerke ausgeschrieben werden. Anvisiert ist ein Baubeginn nach Pfingsten, sagt Hallmannsecker, also Anfang, Mitte Juni.

Das Veranstaltungsprogramm im Orgelzentrum, das aktuell noch coronabedingt pausiert, soll da längst wieder angelaufen sein. Der Erlös aus Konzerten, Führungen, Kulturfahrten & Co. bleibt wichtig: Die Stifter müssen weiterhin alle Aufwendungen erwirtschaften. Was die Lampls hatten, haben sie bereits in die Stiftung gesteckt, samt gut 11 500 Euro an Geldspenden, die Lampl anlässlich seines 80. Geburtstags im August bekommen hat.

Corona-Pause Orgelzentrum soll bald enden

Ob im Februar Veranstaltungen stattfinden, steht laut Lampl noch nicht fest. Die Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen. Er nimmt aber Josefi am 19. März 2022 fest ins Visier, mit der Hauptversammlung des Fördervereins am Vormittag und einem Orgelkonzert mit Jürgen Geiger am Nachmittag. Auch für Kulturfahrten hat Lampl schon Pläne geschmiedet: Sie führen heuer zu einstigen Klosterstandorten und ihren oft übersehenen, aber prächtigen kleinen Kirchen – etwa am Schliersee, um Schäftlarn und Weltenburg.