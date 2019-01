Peugeot prallt gegen Lieferwagen: Waakirchner leicht verletzt

Leichte Prellungen zog sich ein 58-jähriger Waakirchner am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall kurz vor dem Valleyer Ortsteil Schmidham zu.

Valley - Zwei Autos krachten am Donnerstag in der Früh auf der Kreisstraße MB 19 zusammen. Laut Polizei war ein 58-jähriger Waakirchner gegen 8.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße MB 19 in Richtung Darching unterwegs.

In einer Rechtskurve kurz hinter Schmidham geriet sein Wagen aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender Valleyer (28), der einen Lieferwagen steuerte, versuchte vergeblich, durch schnelles Ausweichen einen Zusammenprall zu verhindern; die Schneewände am Straßenrand ließen wenig Ausweichmöglichkeiten zu.

Beim Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher leicht, der Valleyer kam mit dem Schrecken davon. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro. Die Feuerwehr Ober-Mitterdarching/Schmidham half bei der Verkehrsregelung.