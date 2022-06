Pfingstfest Darching: Neustart ohne Montag

Von: Andreas Höger

Teilen

Die Vorfreude wächst: Seit Freitag bereits steht das Pfingstfest-Zelt auf dem DJK-Gelände. Anders als vor Corona dauert das fest nur von Freitag bis Sonntag, auf den Pfingstmontag wird erstmals verzichtet. © Stefan Schweihofer

„Zam Spaß ham“ heißt es wieder am kommenden Wochenende: In Darching lässt die DJK das Pfingstfest steigen. Verkürzt, aber mit einem Programmschmankerl am Samstag.

Darching – Viel hat Christoph Trömer, Vorsitzender der DJK Darching, in den vergangenen Wochen telefoniert. Bis Ostern war nicht klar, ob das Darchinger Pfingstfest nach 2020 und 2021 wie das Frühlingsfest am Herdergarten in Holzkirchen ein drittes Mal in Folge ausfallen muss, weil die Pandemie-Unsicherheiten doch zu groß sind. Dann gab’s grünes Licht und alles musste schnell gehen. Bands und Zelt organisieren, die Ehrenamtlichen für 250 Arbeitsdienste motivieren. Mitten hinein platzte ein Anruf, der den Stress linderte. „Unser Ehrenvorsitzender und Altbürgermeister Josef Huber war dran und hat gesagt, dass er sich so freut, dass es das Pfingstfest wieder gibt.“ Los geht es am Freitag, 3. Juni 2022.

Eine willkommener Zuspruch für Trömer und die vielen DJK-Ehrenamtlichen, denn so recht weiß niemand, ob das traditionelle Bierzelt-Fest auf dem DJK-Sportgelände den Zulauf findet wie in den Vor-Coronajahren. Das Zelt ist das gleiche, es fasst bis zu 2000 Personen. „Wir haben viel diskutiert“, berichtet Trömer. Am Ende stand der Entschluss, das Fest durchzuziehen – allerdings erstmals einen Tag kürzer und damit ohne den Pfingstmontag. „Das mindert die Belastung für unsere Ehrenamtlichen“, sagt Trömer. Gespannt blickte man auf die ersten großen Feste der Region, zuletzt etwa in Warngau – und war erleichtert. „Es sieht so aus, als wären viele Leute richtig ausgehungert nach solchen Festen“, hat Trömer festgestellt, „Bierzelt-Kultur gehört halt dazu zu bayerischem Lebensgefühl.“

Bieranstich am Freitag, Hoamatbeat & Co. am Samstag

Zum Bieranstich am Freitag, 3. Juni, spielt die Band Bagg Ma’s (Einlass ab 18 Uhr). Ebenso traditionell verläuft der Pfingstsonntag: Um 10.30 Uhr zelebriert Pater Michael einen Gottesdienst im Zelt, tagsüber spielt die Unterdarchinger Musi, abends rockt „Born Wild“ das Zelt. Für den Samstagabend hat sich der Festausschuss etwas Neues einfallen lassen: Unter dem Motto „Brass & Mundart“ treten nacheinander die Gruppen Hoamatbeat, Briada und Deschowieda auf. „Drei Band völlig ohne Starallüren“, schwärmt Trömer. Die Karte kostet 26 Euro. „Ist viel Geld“, räumt Trömer ein, „aber dafür bekommt man drei Bands auf einmal.“

„Zusammenhalt fördern“

Ausgedünnt ist das Schausteller-Angebot vor dem Zelt. Der Mandelhans kommt, die Burschen mit ihrem Hau-den-Lukas – und das war’s. „Kleine Schausteller gibt es fast keine mehr, wir haben zumindest keine gefunden.“ Im Zelt lockt dafür erstmals ein Goaßnmass-Stand. Die Festzeltküche übernimmt wie vor Corona die Firma Kleinmeier aus Hausham, die Bedienungen stellt die DJK. „Die Anspannung ist schon größer als sonst“, gibt Trömer zu, „es fühlt sich anders an.“ Ob es richtig war, auf den Pfingstmontag zu verzichten? „Nachher sind wir schlauer“, sagt der Vorsitzende.

Für die DJK stellt das Fest die Haupteinnahmequelle dar. „Glücklicherweise standen keine größeren Investitionen an“, sagt Trömer, „der Verein ist bisher gut durch die Pandemie gekommen.“ Um für künftige Aufgaben gewappnet zu sein, soll das Pfingstfest die Kassen wieder füllen. So wichtig die Finanzen seien, sagt Trömer, für den Verein sei das Fest gerade jetzt wichtig, „um den Zusammenhalt zu fördern“.