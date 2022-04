Pfingstfest: DJK Darching will Feier an drei Tagen durchziehen

Teilen

Das Pfingstfest Darching im Jahr 2017 © THOMAS PLETTENBERG

Momentan gibt es keine Corona-Auflagen für große Veranstaltungen. Doch das kann sich schnell ändern – was die Vorbereitung für das Darchinger Pfingstfest nicht gerade einfach macht. Dennoch hält der Veranstalter, die DJK Darching, an den bisherigen Planungen fest.

Valley - Das berichtet Vorsitzender Christoph Trömer. Man warte derzeit aber noch auf die Genehmigung durch die Gemeinde. Es sei wichtig, ergänzt Trömer, dass die Menschen wieder feiern. „Wir haben in Bayern eine gute Festzeltkultur, und die sollten wir wieder ermöglichen.“ Klar sei aber auch, dass die Gesundheit oberste Priorität genieße. Sollten also Einschränkungen nötig sein, so unterstützt Trömer diese.

Ab einem gewissen Maß von Auflagen wird die Durchführung des Pfingstfestes eher unwahrscheinlich. Zugangsregeln wie 2G plus seien Ausschlusskriterien für das Fest. „Wie will ein kleiner Verein so was bewerkstelligen?“, fragt der Vereinschef.

Dahinter stecken nicht zuletzt Kostenüberlegungen. „Wir finanzieren uns über das Fest“, erklärt Trömer. Wichtig ist daher, dass viele Besucher kommen dürfen. Während der Corona-Pandemie habe man die Mitgliedsbeiträge nicht erhöht, schiebt Trömer hinterher – nicht ohne Stolz. Nun aber sei es wichtig, den Übungsleitern und Trainern auch wieder etwas zahlen zu können. Diese hätten, um Kosten zu sparen, auf ihre Einnahmen während der Lockdown-Phasen verzichtet.

Doch Trömer und seine Mitstreiter blicken nicht nur auf die Kosten. Sie freuen sich auf das Fest, berichtet er: „Man merkt bei allen, dass die Stimmung steigt.“ So sind die Verträge mit der Graf-Arco-Brauerei geschlossen, engagiert sind auch die Bands. Sollte das Fest dennoch abgeblasen werden müssen, könne man mit allen Beteiligten reden, sagt Trömer: „Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet.“

Eine Änderung zu früheren Festen gibt es bereits: Während die Darchinger sonst vier Tage lang feierten, wird das Pfingstfest heuer nur an drei Tagen stattfinden. Er hoffe, sagt Trömer, dass die Gemeindebürger an diesen drei Tagen das Zelt füllen werden.

Von Andreas Wolkenstein

So steht es um das Pfingstfest in Schliersee

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.