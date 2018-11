Polizei erwischt Raser: So schnell war er in einer 50er-Zone unterwegs

In Oberlaindern hat es am Straßenrand zuletzt mehrfach geblitzt: Geschwindigkeitskontrolle. Den Negativrekord setzte ein Raser, der das Tempolimit deutlich überschritt.

Oberlaindern - An zwei Tagen hat die Polizeiinspektion Holzkirchen zuletzt jeweils nachmittags Geschwindigkeitsmessungen im Valleyer Ortsteil Oberlaindern durchgeführt. Auf die Lauer gelegt haben sich die Beamten mit dem Messgerät in der Miesbacher Straße, erlaubt ist hier Tempo 50. Den Negativrekord setzte ein Raser, der 80 Kilometern pro Stunde unterwegs war - und damit 30 km/h schneller als erlaubt. Den Fahrer erwarten nun laut Angaben der Polizei ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Insgesamt erwischten die Beamten an den beiden Tagen zwölf Fahrzeuge, die unerlaubterweise zu schnell unterwegs waren.

fp

