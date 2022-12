Professor(in) gesucht: Chefposten bei Fraunhofer noch immer vakant

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Das Forschungszentrum der Fraunhofer-Gesellschaft in Oberlaindern sucht noch immer einen zweiten Institutsleiter. © Thomas Plettenberg

Ein Chefposten beim renommierten Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) in Oberlaindern ist immer noch vakant. Die Suche ist schwierig, auch weil der oder die Bewerber(in) eine Professur mitbringen muss.

Oberlaindern – Acht Monate nach dem Ausscheiden von Professor Klaus Peter Sedlbauer als Leiter des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Oberlaindern (Gemeinde Valley) ist die Stelle des Institutsleiters noch immer vakant. Hintergrund ist das aufwendige Berufungsverfahren, wie die Unternehmenskommunikation des Instituts auf Nachfrage mitteilte.

Demnach sind Institutsleitungen bei der Fraunhofer-Gesellschaft grundsätzlich an eine Professur gekoppelt. Sedlbauer zum Beispiel hat eine Professur für Bauphysik an der Technischen Universität München (TUM) inne, die er – anders als sein Amt als Institutsleiter in Oberlaindern – nicht aufgegeben hat. „Universitäten sind als Träger der Einheit von Forschung und Lehre das Herzstück des Wissenschaftssystems. Sie gestalten maßgeblich die wissenschaftliche, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Für die Fraunhofer-Institute gehört es zum Selbstverständnis, stets im engen Schulterschluss mit den Universitäten vor Ort zu agieren“, erklärte die Pressestelle der Fraunhofer-Gesellschaft, dem Dach der Fraunhofer-Institute. So könne exzellente Forschung mit Praxisnähe innerhalb professionell betriebener Infrastrukturen verbunden werden. Dies schaffe eine neue Qualität in den anwendungsorientierten Fachgebieten.

Doch nicht zuletzt mit Blick auf den allerorts spürbaren Fachkräftemangel scheint es aktuell schwierig zu sein, einen geeigneten Nachfolger für Sedlbauer zu finden und zu berufen. Wie viele Bewerber es bis dato gibt und wann der Bewerbungsprozess abgeschlossen ist, will das IBP nicht verraten, da es sich um ein „laufendes Verfahren“ handle. „Der Berufung einer Institutsleiterin oder eines Institutsleiters geht ein sorgfältiger Bewerbungs- und Auswahlprozess voraus, bei denen beide Partner ihre Anforderungen synergistisch einbringen“, teilt die Fraunhofer- Pressestelle mit.

Klaus Peter Sedlbauer stand mehr als 18 Jahre lang an der Spitze des IBP in Oberlaindern. Er beendete diese Tätigkeit bereits im April auf eigenen Wunsch, um sich auf seine Aufgaben als Universitätsprofessor und Forscher konzentrieren zu können. Seither leitet Professor Philipp Leistner das Institut allein. Bis April hatte er zusammen mit Sedlbauer eine Doppelspitze gebildet, an der das Fraunhofer-Institut laut Unternehmenskommunikation für das IBP auch künftig festhalten will.

