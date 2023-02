Reitunfall an Mangfall: Pferd rutscht in Abhang und stirbt

Tierdrama an der Mangfall: Ein Pferd starb am Freitagabend (17. Februar) bei einem Reitunfall (Symbolbild).

Hubschrauber sucht Reiterin

Von Andreas Höger schließen

Tierdrama an der Mangfall: Bei einem abendlichen Ausritt ging das Pferd einer Reiterin (36) durch. Die Weyarnerin setzte einen Notruf ab, dann brach die Verbindung ab. Ein Hubschrauber fand die Verunglückten. Für das Pferd kam jede Hilfe zu spät.

Valley – Es war schon dunkel geworden am späten Freitagnachmittag (17. Februar) , als der Notruf kurz vor 18 Uhr über die 110 hereinkam. Eine 36-jährige Frau aus Weyarn meldete, dass sie einen Reitunfall hatte im Mangfalltal im Bereich Hohendilching/Valley. Vom Talweg in Valley war die Rede, der am westlichen Hochufer der Mangfall entlangführt. „Dann war die Verbindung weg“, berichtet Robert Hirschel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Holzkirchen. Weil der Handyempfang im Mangfalltal zu schlecht war, konnte die Polizei das Smartphone der Anruferin nicht orten.

Es begann eine größere Suchaktion, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. „Wir wussten ja nicht, ob die Frau verletzt ist und was genau passiert ist“, sagt Hirschel. Die Hubschrauber-Besatzung sichtete die Frau um 18.50 Uhr am Ostufer, unweit der Einmündung des Moosbaches unterhalb von Mittenkirchen (Gemeinde Weyarn). „Als wir 20 Minuten später mit Bodenkräften eintrafen, war auch schon eine Tierärztin vor Ort“, sagt Hirschel, „ohne Hubschrauber wäre die Suche sehr schwierig geworden.“

Die Reiterin selber war laut Polizei unverletzt geblieben. In der Nähe der Moosbach-Einmündung aber war ihr Pferd, ein elfjähriger Wallach, einen Abhang hinabgerutscht und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. „Das Tier musste leider eingeschläfert werden“, berichtet Hirschel. Die 36-jährige Weyarnerin sei vom Geschehen so mitgenommen gewesen, dass sie an diesem Abend kaum ansprechbar war.

Die laut Polizei „gute und erfahrene Reiterin“ hatte nach ersten Erkenntnissen ihren verhängnisvollen Ausritt ohne Begleitung am westlichen Mangfall-Ufer begonnen. An einer Furt durchquerte sie den Fluss. Kurz darauf muss ihr Pferd gescheut haben. „Es wäre möglich, dass Wildtiere, etwa Dachse, das Tier aufgeschreckt haben“, sagt Hirschel. Offenbar wurde die Weyarnerin abgeworfen oder es gelang ihr, rechtzeitig von ihrem durchgehenden Pferd zu springen. Das Tier verlor dann bei seiner Flucht irgendwann den Halt und rutschte den Abhang hinab.

Hier finden Sie ein weiteres aktuelles Thema aus der Region: Magenschwinger nach dem Marktplatz-Fasching.