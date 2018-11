Warum in vier Raiffeisen-Filialen die Lichter ausgehen

Die Raiffeisenbank im Oberland schließt zum Ende des Jahres vier Geschäftsstellen. Der Grund sind sinkende Nutzungszahlen. Man wolle dennoch in der Fläche präsent bleiben.

Landkreis – Rund 80 Seiten umfasst die Geschäftsstellenanalyse, die die Genossenschaftsbank Anfang des Jahres in Auftrag gegeben hat. Zentrale Frage: Wie rentabel sind die 19 Niederlassungen in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen? Bekanntermaßen hatten sich die Raiffeisenbank im Oberland mit Sitz in Miesbach und die Raiffeisenbank Tölzer Land im September vergangenen Jahres zusammengeschlossen. „Auch unabhängig von der Fusion hätten wir uns das Filialnetz genauer angesehen“, betont Vorstandsvorsitzender Hubert Stehr. „Die jetzt getroffenen Entscheidungen haben mit dem Zusammenschluss nichts zu tun.“

Tatsächlich hat das Gutachten festgestellt, dass sich in beiden Landkreisen jeweils zwei Filialen wirtschaftlich nicht mehr tragen: Darching und Schaftlach in den Gemeinden Valley und Waakirchen sowie Ascholding und Endlhausen in den Gemeinden Dietramszell und Egling. Dort ist die Kundenfrequenz drastisch zurückgegangen. Grund ist zum einen die zunehmende Nutzung von Online-Banking, zum anderen das dichte Filialnetz in diesen Bereichen. In der Gemeinde Egling beispielsweise ist die Bank mit drei Niederlassungen vertreten, in der Gemeinde Waakirchen mit zwei.

+ Die Geschäftsstelle in Schaftlach. © Raiffeisenbank Wenn die Geschäftsstellen zum Ende dieses Jahres schließen, gibt es immerhin für Darching und Schaftlach einen Lichtblick. Dort sollen weiterhin Geldautomaten zur Verfügung stehen, in Schaftlach künftig voraussichtlich unter einem Dach mit der Kreissparkasse. Dieses Konzept hat sich bereits in Miesbach-Ost und in Sachsenkam bewährt. In Endlhausen und Ascholding hingegen werden die Geldautomaten nur noch so lange bleiben, bis die im Besitz der Bank befindlichen Immobilien anderweitig genutzt werden.

„In Endlhausen rechnet sich selbst ein Geldautomat nicht mehr“, berichtet Stehr. Rund 8500 Auszahlungen gibt es dort im Jahr. Ausgelegt ist ein Geldautomat auf rund 60 000. „Eine Auszahlung kostet uns damit rund 2,60 Euro“, rechnet Vorstandsmitglied Josef Bernöcker vor. „Zum Vergleich: Wenn ein Fremdkunde an einem unserer Automaten Geld abhebt, liegen die Kosten bei einem Euro.“ Generell sinke die Frequenz an den Geldautomaten. Statt sich mit Bargeld einzudecken, nutzten die Kunden mittlerweile lieber die Möglichkeiten der Kartenzahlung. Dennoch wird es im Geschäftsgebiet auch nach der „Optimierung der Geschäftsstellenstruktur“, wie es bei der Bank heißt, 27 Geldausgabeautomaten geben.

+ Die Geschäftsstelle in Darching. © Raiffeisenbank Auf den Personalstand hat die Schließung der Geschäftsstellen keine Auswirkungen. Die dort beschäftigten Mitarbeiter kommen in Filialen in der Nähe unter. Die verbleibenden Standorte würden also gestärkt, sagt Stehr. Hier seien in absehbarer Zeit auch keine weiteren Anpassungen zu erwarten. „Wir bauen zwar unseren Telefonservice aus, weil sich 80 bis 90 Prozent der Bankgeschäfte im Internet oder am Telefon erledigen lassen“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. „Die Öffnungszeiten an den dann 15 Standorten ändern sich damit aber nicht.“

Mit ihrer Fusion sind die beiden Raiffeisenbanken rückblickend übrigens sehr zufrieden. So habe das Kreditgeschäft allein bis September 2018 um 9,5 Prozent zugelegt. „Aufgrund unserer Größe haben wir jetzt die Möglichkeit, Kredite in ganz anderer Größenordnung zu vergeben“, berichtet Stehr. „Die Entscheidung war richtig.“

Mit der Schließung von Geschäftsstellen steht die Raiffeisenbank nicht alleine da. Auch die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee passt regelmäßig ihr ihr Filialkonzept an.

sh