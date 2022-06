Schloßbergler beim Patenbitten: Schwere Prüfungen vorm großen Fest

Von: Andreas Höger

Auf den Knien baten Vorstandsmitglieder des Valleyer Trachtenvereins bei den Westerhamer Freunden um die Übernahme der Patenschaft für die neue Vereinsfahne. Unser Bild zeigt (v.l.) Josef Huber (3. Vorsitzender), Regina Huber (Fahnenmutter), Vorsitzende Margarethe Cyllok, Vorplattler Markus Utz, Kassier Josef Hechenthaler, Verena Hitzelsperger (Schriftführerin) und Michael Hacklinger (2. Vorsitzender). © Magdalena Epp

Diese Prüfung hat Tradition: Die Schloßbergler Valley sind jetzt nach Westerham ausgerückt - zum Patenbitten vor der Fahnenweihe.

Valley – Auf Holzscheiten knien, sich dabei ein Menü schmecken lassen, knifflige Fragen beantworten, gekonnt vortanzen und immer nett bleiben zu den „Peinigern“: Beim Patenbitten in Westerham bewies die Führungsriege des Trachtenvereins Schloßbergler Valley, dass sie ein altes Ritual unter befreundeten Vereinen gerne pflegt – und dass sie für die im August anstehende Segnung der neuen Vereinsfahne durchaus leidensfähig ist. Die Mühe lohnte sich. Die Mangfalltaler Westerham, Gastgeber des Patenbittens, übernehmen die Patenschaft der Fahne und werden den Valleyern während der Festtage und im weiteren Vereinsleben zur Seite stehen.

Hintergrund der Fahnenweihe ist das 100-jährige Bestehen der Schloßbergler, das im Vorjahr samt Gaufest groß gefeiert werden sollte, aber von der Pandemie ausgebremst wurde. Jetzt wird das Jubiläum nachgeholt mit einem viertägigen Fest von 12. bis 15. August 2022. Wie es Brauch ist, muss man für eine neue Fahne einen neuen Patenverein suchen. „Wir mussten da nicht lange überlegen“, berichtet Schriftführerin Verena Hitzelsperger. Zu den Mangfalltalern bestehen enge Bande seit der Vereinsgründung, schließlich stammt der Valleyer Gründungsvorstand Christian Ederegger aus Westerham.

Schon vor dem offiziellen Patenbitten fühlten die Valleyer vor, ob die Mangfalltaler interessiert sind an der Patenschaft. Den Vorgesprächen folgte jetzt der offizielle Teil: Etwa 70 Mitglieder der Schloßbergler fuhren – zusammen mit der Blaskapelle Unterdarching – nach Westerham zum Patenbitten. Im dortigen Trachten- und Schützenheim ließen sich genauso viele Westerhamer dieses einmalige Ereignis nicht entgehen.

Mangfalltaler prüfen Schloßbergler auf Herz und Nieren

Brav trugen die Valleyer ihr Anliegen in Versform vor. Doch der Patenverein ließ sich, so erlaubt es der Brauch, durchaus bitten. Die Bittsteller hatten Aufgaben zu erfüllen. Neben dem üblichen „Holzscheit-Knien“ hatte die die Valleyer Führungsriege ein üppiges Drei-Gänge-Menü zu verspeisen – was den Gaumen freute, aber die Knie forderte. Zwischendrin mussten die Valleyer zeigen, ob sie richtig tanzen können. Noch vor dem Essen wurde Vorplattler Markus Utz auf seine kirchliche Qualifikation überprüft. Da die Mangfalltaler erfahren hatten, dass er als Bub schon den Papst besuchte, musste er spontan ein Tischgebet aufsagen.

Es folgten Fragen zur Vereinsgeschichte. „Sie wollten etwa wissen, von welchem Tier die Feder auf ihrem Hut stammt.“ Antwort: Gockel. Die letzte Prüfung erledigte die Plattlergruppe der Gäste, die den „Mangfalltaler Plattler“ zeigte. „Ein bisserl leiden mussten wir, so soll’s sein“, sagt Hitzelsperger, „insgesamt war’s ein griabiger Abend.“ Die letzte Hürde war genommen, als die Valleyer Vorsitzende Margarethe Cyllok das Patengeschenk, ein Fass Maibock, anzapfte.