Schloßbergler Valley: Neue Fahne zum Jubiläum

Teilen

Die Schloßbergler Valley - hier der Festausschuss - bereiten sich auf das Fest 100+1 Jahre mit Fahnenweihe vor. © Schloßbergler

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Von 12. bis 15. August wollen die Schloßbergler endlich ihr Jubiläum nachfeiern. Zum 100+1-Jährigen wird die neue Fahne geweiht.

Valley – Hundert Jahre Schlossbergler, das wollten die Trachtler aus Valley schon 2021 mit einer neuen Fahne feiern. Nachdem die Pandemie das verhinderte, holen die Schlossbergler die große Sause nun nach. Unter dem Motto 100+1 feiern sie vom 12. bis 15. August 2022 vier Tage lang Fahnenweihe – und das schmal ausgefallene Hundertjährige mit dazu. „Wir sind froh, dass nun endlich die Weihe mit einem Fest möglich ist“, sagt Vorsitzende Margarete Cyllok.

Öffentlich zeigen werden die Trachtler ihre neue Fahne erst zum Fest. Cyllok verrät nur: „Sie ist wunderschön geworden.“ Mit ihren Vorstandskollegen hat sie die Fahne kürzlich in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) in der auf Fahnen spezialisierten Kunststickerei Eibl abgeholt, wo sie schon eine Weile auf die Abordnung wartete.

Die Idee für eine neue Fahne reicht noch weiter zurück, erzählt Cyllok. Die alte Fahne stammte aus dem Jahr 1947, hätte dringend restauriert werden müssen, dies aber höchstens noch ein Mal überstanden. Eine weitere Generalüberholung war ausgeschlossen. Also nahm der Verein das Jubiläum zum Anlass, eine neue Fahne anzuschaffen. Er legte Geld zurück, fragte den von früheren Restaurierungsarbeiten bewährten Betrieb an. So weit alles kein Problem.

Neue Fahne: „Eine schwere Geburt“

Der schwierige Teil des Kaufs begann mit der Ideensuche, sagt Cyllok und lacht. „Eine schwere Geburt. Jeder hat sich Gedanken gemacht und jeder wollte etwas Besonderes.“ Fest stand: Gründungsdatum und ein Trachtenpaar müssen auf die neue Fahne, ein neues Bild sollte ebenso her. So entschieden sich die Schlossbergler für das Trachtenpaar auf der einen Seite und ein Ortsbild mit ihrem Vereinsheim auf der anderen. Der Untergrund besteht aus Samt, statt aus Seide, wie beim Vorgänger.

In bis zu 200 Arbeitsstunden fertigte ein einzelner Olchinger Stick-Experte daraufhin mit einer handgeführten Stickmaschine das Bild auf dem Fahnentuch. Ein einzelner Angestellter musste es sein, um eine einheitliche Handschrift zu haben.

Lesen Sie auch: Schwere Prüfungen vorm großen Fest: Schloßbergler beim Patenbitten

Während andere Kunden auch zwischendurch einen Blick auf die entstehende Fahnen werfen, ließen sich die Schlossbergler überraschen und begutachteten erst das fertige Produkt. Danach mussten sie noch einmal viel Geduld aufbringen, bis sie ruhigen Gewissens ihre Fahnenweihe planten.

Die Fahne in Obhut genommen und sorgfältig im Schrank verstaut hat der langjährige Fähnrich Martin Rummel. Mit seinen Fahnenbegleitern Bernhard Cyllok und Michael Wieser kümmert er sich um ihre sachgemäße Behandlung und den sorgfältigen Transport. Oberstes Gebot: nicht nass werden.

Im Schrank findet neben der neuen Fahne und der ersten Standarte auch weiter die alte Fahne Platz. Laut Cyllok wird sie bei besonderen Anlässen zum Einsatz kommen. Fallen zwei Anlässe auf denselben Tag, haben die Schlossbergler außerdem nun für beide eine Fahne.

Das Festprogramm von 12. bis 15. August

Gefeiert wird das Fest zur Fahnenweihe vom 12. bis 15. August am Sportplatz in Unterdarching. Den Auftakt macht das Bier- und Weinfest am Freitagabend ab 19 Uhr mit Musik von „Bagg Ma’s“ und einem Besuch der Westerhamer Haberfeldtreiber. Dem Totengedenken folgt am Samstag ein Heimatabend, der beim Tanz mit den „Eiberglern“ ausklingt. Bereits um 8 Uhr treffen sich am Sonntag die Vereine, um in einem Kirchenzug zum Festgottesdienst mit Fahnenweihe aufzubrechen. Mit dabei ist auch der Patenverein für die neue Fahne, die Mangfalltaler aus Westerham. Zum geselligen Ausklang der Festtage wird das traditionelle Dorffest heuer im Festzelt gefeiert.



Neben der bewährten Unterhaltung mit der Unterdarchinger Musi und den üblichen Kinderspielen freuen sich heuer auch die Nachwuchsgruppen auf ihren ersten Auftritt seit Corona. Für viele wird es der erste vor heimischem Publikum sein. Weil es hier die Örtlichkeiten zulassen, wird es erstmals wieder ein Steckäplattlturnier geben. Die Viererteams müssen dabei mindestens eine Frau und einen Mann im Aufgebot haben.