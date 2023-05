Schon wieder Einbruch in Grundschule - Kripo sucht Zeugen

Auch in die Schule in Valley ist eingebrochen worden - wenige Tage, nachdem Einbrecher in der Grundschule Weyarn für Verwüstung gesorgt hatten. (Archivbild).

Diesmal Vorfall in Valley

Von Katrin Hager schließen

Schon wieder haben Einbrecher in der Region eine Schule ins Visier genommen: Am Wochenende ist in die Grundschule in Valley eingebrochen worden. Die Kripo sucht Zeugen.

Valley - Schon wieder ist im nördlichen Landkreis Miesbach in ein Schulgenbäude eingebrochen worden: Nach dem Vorfall in Weyarn, wo der oder die Täter die Schule verwüsteten und auch in eine benachbarte Kita eindrangen, hat es nun die Grund- und Mittelschule am Buchenweg in Valley getroffen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag mitteilte, wurde im Zeitraum von Freitagabend bis Montagfrüh, 19. bis 22. Mai, in das Schulgebäude eingebrochen. Der oder die Täter traten im Erdgeschoss zwei Fenster ein und versuchten, ein weiteres aufzuhebeln.

Im Gebäude durchsuchten der oder die Täter diverse Büros. Erbeutet wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei lediglich etwas Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen, berichtet die Polizei.

Waren der- oder dieselben Täter am Werk?

Die Kriminalpolizei Miesbach hat auch hier die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wem sind im fraglichen Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7.05 Uhr, oder bereits zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Grundschule aufgefallen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 08025/299-0 zu melden.

Unterricht in Weyarn ist wieder angelaufen

Derweil kehrt in der Grundschule Weyarn allmählich wieder Normalität ein. Nach dem Unterrichtsausfall am Freitag konnten Lehrkräfte und Kinder am Montag wieder in den gewohnten Schulalltag starten. „Alle Klassenlehrkräfte haben den Vorfall am Vormittag in Ruhe angesprochen und den Kindern Zeit für ausführliche Fragen und Gespräche gegeben“, berichtet Schulleiterin Kerstin Klose auf Anfrage unserer Zeitung.

Das kindliche Interesse am Einbruch und auch an den Ermittlungen der Kripo Miesbach sei zwar groß. „Aber kein Kind hat besonders auffallend oder verängstigt in der Schule reagiert“, so Klose. Apropos Ermittlungen: Neue Erkenntnisse gebe es nicht, erklärte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag auf Nachfrage des Holzkirchner Merkur. Auch die Frage nach der Höhe des geschätzten Sachschadens konnte dort noch nicht beantwortet werden.