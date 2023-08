Waldbegang mit Ministerin: Schützenhilfe für den Klimawald

Oben Fichte, unten Tanne: Der Wandel zum artenreichen Mischwald, der dem Klimawandel besser trotzt, vollzieht sich am Fentberg vorbildlich. Beim Waldbegang mit Ministerin Michaela Kaniber (M.) machten die WBV-Vorsitzenden Johann Killer (l.) und Alexander Mayr (3.v.r.) deutlich, was es dafür aus ihrer Sicht braucht.

Waldbesitzervereinigung macht mobil

Von Katrin Hager schließen

Der Wandel vom fichtendominierten zum artenreichen „Klimawald“ braucht Schützenhilfe. Um dies in der Politik zu adressieren, begrüßten die Waldbesitzer Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber am Fentberg.

Oberdarching – Die Idylle trügt: Der Wald ist ein umkämpftes Revier. Hier prallen vielerlei Interessen aufeinander, nicht nur von Bewirtschaftern und Freizeitnutzern, auch die von Forst und Jagd. Die Waldbesitzervereinigung Holzkirchen und ihr Wolfratshauser Pendant haben am Donnerstagnachmittag Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bei einem Waldbegang am Fentberg bei Oberdarching durchs Revier der Jagdgenossenschaft Valley I geführt. Ihr Ziel: die Bedeutung des „Waldpakts“ zwischen Waldbesitzern und Freistaat Bayern mit der auch gesetzlich geregelten Maxime „Wald vor Wild“ zu verdeutlichen, der auch vonseiten des bisherigen und womöglich auch nächsten Koalitionspartners der CSU, den Freien Wählern und ihrem Vorsitzenden Hubert Aiwanger, unter Beschuss genommen wird.

Plädoyer für „waldangepasste Jagd“

Windwürfe, Waldbrände, Käfer: „Das zeigt, dass wir nur ein kleines Zeitfenster haben, den Umbau zu klimastabileren Wäldern einzuleiten“, betont Alexander Mayr, Vorsitzender der WBV Holzkirchen, zur Begrüßung. Der Umbau müsse frühzeitig erfolgen. Die Grundzutaten dafür seien überall dieselben: waldbauliche Maßnahmen und eine waldangepasste Jagd.

Die Waldbesitzer führen die Staatsministerin sowie die beiden nach der Wahl im Oktober aus dem Landtag ausscheidenden Abgeordneten Martin Bachhuber (CSU) und Hans Urban (Grüne) aus dem Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch – Landtagspräsidentin Ilse Aigner aus dem Stimmkreis Miesbach musste auf Krücken passen – gemeinsam mit Vertretern des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), aus Kommunalpolitik und Bauernverband in ein idealtypisches Fleckerl am Fentberg. Mag der Zeitpunkt auch nicht der allerglücklichste sein – kurz vor der Landtagswahl, die die Verhältnisse neu mischen wird: Der Wahlkampf könnte geholfen haben, die große Politik an den Fentberg zu bringen, um Sorgen und Nöte zu adressieren. Wobei Mayr an diesem Tag nicht von Sorgen und Nöten sprechen will. Sondern von Erfolgen.

Hier, in diesem Revier am Fentberg, wandelt sich der ursprünglich von Fichten dominierte Bestand aus forstlicher Sicht vorbildlich nach mehrmaliger Durchforstung zum artenreichen Mischwald, der den Herausforderungen des Klimawandels viel besser gewachsen ist. Dass das durch Naturverjüngung und ohne Einzelschutzmaßnahmen wie die Umzäunung von Anpflanzungen gelingt, führt die WBV klar auf eine konsequente Bejagung von Rehwild durch Jagdpächter Matthias Muth, zugleich Vize-Vorsitzender der WBV Holzkirchen, zurück.

Konsequente Bejagung

Der Oberdarchinger wird beim WBV-Begang für seine konsequente Bejagung gelobt. Der dreijährige Abschussplan wurde von einst 133 gleich auf 150 Stück Rehwild angehoben und mit 160 schließlich übererfüllt. „Die gesamte Vegetation hat sofort reagiert“, berichtet Jagdvorsteher Franz Lechner. Der Tannenverbiss sei von 40 bis 50 Prozent auf sagenhafte null bis fünf Prozent gesunken. Von 62 Stück erlegtem Rehwild noch in Muths erstem Jahr 2014 sei man inzwischen bei jährlich etwa 25 angekommen. Etwa die Hälfte davon gehe auf die traditionelle Einzeljagd zurück, bei der der Jäger ansitzt. Die andere Hälfte mache die Bewegungsjagd aus, die im Herbst angesetzt werde, mit etwa zehn Teilnehmern bei einem Treiber mit Hund.

„Meine Trophäenschau“, sagt Muth mit Blick auf die Jägerschaft, der oft nachgesagt wird, sie wäre nur auf der Jagd nach selbigen, und deutet in die dicht aufwachsenden Tannenkoppen als Indikator für einen gesunden Mischwald, „ist hier.“ Ein gesunder Lebensraum komme wiederum auch dem verbliebenen Rehwild zugute.

Johann Killer, Vorsitzender der WBV Wolfratshausen, appelliert an die Politik, die Revierweisen Aussagen der Revierförster im forstlichen Gutachten als Instrument beizubehalten, aber die lange Jagdpachtdauer von neun Jahren zu überdenken und Schonzeiten zu verkürzen.

Lesen Sie auch: Eklat um den bayerischen Waldpakt: Jäger-Chef beschwert sich bei der Forstministerin

Ministerin zeigt sich beeindruckt

Kaniber zeigt sich „zutiefst beeindruckt“ über die „Trophäenschau der anderen Art“. Sie macht aber auch deutlich, dass sie zwar die Bedeutung eines stabilen, artenreichen Mischwaldes im Klimawandel anerkennt – und im Übrigen auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel selbst. Dennoch macht sie deutlich: „Ich kann als Ministerin keine Partikularinteressen vertreten, weder für die Waldbesitzer, noch für die Jäger.“ An der Fortschreibung des „Waldpakts“ ist auch aus Sicht der amtierenden Landwirtschaftsministerin nicht zu rütteln. „Der Klimawald muss nicht nur für die Waldbesitzer allein, sondern für die gesamte Gesellschaft gelingen.“