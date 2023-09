Schwerer Unfall auf dem Fentberg: Kutscherin (62) von eigener Kutsche überrollt

Von: Andreas Höger

Bei einem Kutschen-Unfall auf dem Fentberg (Gemeinde Valley) erlitt eine 62-jährige Frau schwere Verletzungen (Symbolbild). © Symbolfoto/ Michael Gstettenbauer/ Imago Images

Schwere Verletzungen erlitt eine Kutscherin (62) am Samstag, als sie auf dem Fentberg an einem Abhang vom Kutschbock stürzte. Die Pferde gingen durch und zogen die Kutsche über die Gestürzte.

Darching - Ein dramatisches Ende nahm ein Kutschen-Ausfahrt am vergangenen Samstag (2. September) auf einem Waldweg unweit der Fentberg-Kapelle (Gemeinde Valley). Wie die Polizei Holzkirchen am Montag mitteilte, geriet die 62-jährige Kutscherin unter den Zweispänner und wurde von der eigenen Kutsche überrollt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag, gegen 17.20 Uhr. Eine 62-Jährige Kutschenführerin, die in der Gemeinde Sachsenkam wohnt, befand sich mit ihrem Zweispänner auf dem kleinen Weg, der oben auf dem Fentberg von der kleinen Siedlung westwärts auf dem Höhenrücken in Richtung Neustadl und Taubenberg führt.

Kurz nach der kleinen Kapelle, im Übergang von der Almwiese in den Wald, versperrte ein umgefallener Baum die Weiterfahrt. Die 62-Jährige setzte daher zu einem Wendemanöver an.

Laut Polizei wurde der Wendekreis aber zu groß. Die Kutsche geriet im Gefälle außer Kontrolle und rutschte einen Abhang hinunter. Dabei verlor die Gespannführerin die Balance und fiel vom Kutschbock. Gleichzeitig scheuten die beiden Pferde und liefen schlagartig los. Dabei zogen sie unglücklicherweise den Zweispänner über die am Boden liegende Frau.

Nach Angaben der Polizei Holzkirchen erlitt die 62-Jährige bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Passagiere befanden sich nicht in der Kutsche. Eine unmittelbar nachfolgende Reiterin verfolgte das Unglück, den Notruf setzte ein Passant ab.

Mitglieder der Bergwacht Hausham rückten aus und übernahmen vor Ort die Erstversorgung der Verletzten. Die 62-Jährige wurde schließlich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Agatharied gebracht. Den Sachschaden an der Kutsche schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

