Sechsjähriger Bub stürzt mit Fahrrad: Hubschrauber fliegt schwerverletztes Kind in Klinik

Von: Andreas Höger

Ein Rettungshubschrauber landete am Samstag (19. August) in Oberlaindern (Symbolbild). © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Schwere Verletzungen erlitt ein sechsjähriger Bub am Samstag in der Gemeinde Valley bei einem Sturz mit seinem Kinderfahrrad. Ein Hubschrauber flog das Kind in eine Spezialklinik. Ein zweiter Rad-Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Otterfing.

Valley/Holzkirchen - Zwei schwere Fahrradunfälle mit verletzten Kindern meldet die Polizei Holzkirchen vom vergangenen Wochenende. Für viel Aufregung sorgte besonders am Samstagabend (19. August) ein Einsatz im Valleyer Ortsteil Oberlaindern.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 19 Uhr auf einem privaten Gelände im Gewerbegebiet Oberlaindern, in der Straße Am Hilgnerfeld. Ein sechsjähriger Bub wollte dort mit seinem Kinderfahrrad wegfahren. Er trat in die Pedale, kam aber nicht weit. Das Fahrrad rumpelte durch ein kleines Schlagloch, das Vorderrad wurde samt Lenker nach rechts gerissen und blockierte. Infolgedessen verlor der Bub die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte nach Angaben der Holzkirchner Polizei auf seine linke Seite.

Beim Sturz erlitt das Kind diverse Verletzungen, auch Verletzungen am Kopf. Der Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Helikopter landete und flog den kleinen Valleyer in die nächstgelegene Kinderunfallklink nach München.

Otterfing: Junge Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt in Wettlkam

Wenige Stunden später rückte die Holzkirchner Polizei zu einem weiterer Fahrradunfall aus. Eine 14-Jährige war zu nächtlicher Stunden in Wettlkam (Gemeinde Otterfing) zu Sturz gekommen.

Laut Polizeibericht war das Mädchen gegen 0.45 Uhr in Wettlkam mit einer etwa gleichaltrigen Freundin unterwegs. Auf einer Straße mitten im Ort stürzte sie aufgrund eines Fahrfehlers vom Rad und prallte mit dem Kopf auf einen Stein am rechten Fahrbahnrand.

Die 14-jährige, die keinen Fahrradhelm trug, zog sich beim Sturz leichte Kopfverletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad der 14-Jährigen wurde nur leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf 25 Euro geschätzt.

Ein Interview mit dem neuen Leiter der Holzkirchner Polizei-Inspektion lesen Sie hier.

