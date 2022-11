Sexuelle Belästigung an der Mangfall: 53-Jähriger begrapscht Reiterin (35)

Eine 35-jährige Frau wurde am Montag im Bereich Maxlmühle von einem zunächst unbekannten Mann unsittlich berührt (Symbolbild).

Sexuelle Belästigung im Bereich Maxlmühle



Ein 53-jähriger Mann begrapschte am Montag (7. November) eine Frau, die an der Mangfall bei Maxlmühle (Gemeinde Valley) mit ihrem Pferd unterwegs war. Die 35-Jährige entkam dem Zugriff, indem sie sich auf ihr Pferd schwang und davonritt.

Valley - Ein Spaziergang mit ihrem Pferd am vergangenen Montag (7. November) im Mangfalltal nahm für eine 35-jährige Frau ein sehr unangenehmes Ende. Weil sie ein ihr unbekannter Mann plötzlich unsittlich berührte, sah sich die Frau zur Flucht gezwungen. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Täter auch andere Frauen belästigt haben könnte.

Wie die Polizei Holzkirchen am heutigen Donnerstag (10. November) berichtet, kam es bereits am Montag (7. November) zu besagter Begegnung zwischen der Reiterin und dem 53-jährigen Mann. Gegen 10 Uhr vormittags war die Frau im Mangfalltal unterwegs, unweit der Maxlmühle führte sie ihr Pferd neben sich. Da tauchte der Mann auf und sprach die 35-Jährige an.

Im Laufe des Gesprächs näherte sich der Unbekannte der Reiterin und fasste sie schließlich am Oberschenkel an. Daraufhin beendete die Frau das Gespräch, stieg schnell auf ihr Pferd und brachte sich in Sicherheit.

Der Holzkirchner Polizei gelang es inzwischen, den Täter zu ermitteln. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um einen 53-jährigen Mann, der im Landkreis Miesbach wohnt.

Die Ermittler vermuten, dass es am Montag oder auch an anderen Tagen im Bereich der Maxlmühle (Gemeinde Valley) zu weiteren Belästigungen gekommen sein könnte. Wer so einen Vorfall beobachtet hat oder sogar selber Opfer eines solchen Übergriffs wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Holzkirchen (Telefonnummer 08024/9074-0) in Verbindung zu setzen.

Erst vor wenigen Tagen war ein 18-jähriger Lenggrieser zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden, weil er beim Jubiläum des Burschenvereins Oster-und Oberwarngau im Mai einer jungen Frau unter den Rock gegriffen hatte. Der junge Mann war sturzbetrunken gewesen. Nur knapp entging der 18-Jährige einem Freizeit-Arrest.

