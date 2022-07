Skulpturen-Symposium Valley: Wiedersehen an der Mangfall

Arbeit unter Freunden: (v.l.) die Gastgeber Tobel und Christiane Ahlhelm mit Saeid Ahmadi, Roxana Usnayo Quelca, Sibylle Kobus, Alessandro Canu sowie Josef Pleier. © Stefan Schweihofer

Das kleine Jubiläum läuft: An der Mangfall in Valley hat das zehnte Skulpturen-Symposium bei Bildhauer Tobel begonnen. Es vereint Künstler der ersten Garde.

Hohendilching – Es ist die zehnte Auflage des internationalen Kunstdünger Skulpturen Symposiums, das am Sonntag unter regem Publikumsinteresse auf der Skulptur-Lichtung von Christiane Ahlhelm und Tobel in Anderlmühle bei Hohendilching eröffnet wurde: Die Freude war umso größer, als das Jubiläum weitgehend ohne Corona-Einschränkungen stattfinden kann. Allein Wen-Jen Liao hatte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, da in seinem Heimatland Taiwan noch immer starke Restriktionen gelten. Abgesehen von dieser Ausnahme gelang es, alle Beteiligten des ersten Symposiums erneut an der Mangfall zu versammeln, wo sie in den nächsten zwei Wochen – gern im Kontakt mit Kulturinteressierten – arbeiten.

„Wie so ein eingeschworener Kreis“ fühle es sich an, betonte Ahlhelm beim Auftakt am Sonntag, als alles eingerichtet und bereit zum Loslegen war. Sowohl die Kreativen als auch das Team, das sich in bewährter Weise um den reibungslosen Ablauf kümmert. Einziges neues Gesicht ist Roxana Usnayo Quelca aus La Paz. Die Bolivianerin hatte Tobel 2015 bei einem Symposium in Bolivien kennengelernt, wo den arrivierten Künstlern junge heimische Bildhauer als Assistenten zugelost wurden. Mit Unterstützung einer Stiftung für Lateinamerika erfülle sich nun ihr Traum, einmal in Valley dabeizusein. Seit sieben Jahren arbeitet die an der Universität Mayor de San Andres ausgebildete Künstlerin in Stein. Ihr Thema werde, inspiriert durch Corona, die Atmung sein.

Strukturen aus der Natur als künstlerisches Thema

Mit einer Holzskulptur begann „unsere Installationsqueen“ 2013. Für ihr viertes Gastspiel beim Symposium hat sich Sybille Kobus von Wespen inspirieren lassen. Mit einem kompostierbaren, ungiftigen Kleister sollen Fundstücke zusammengefügt werden. „Wie das gelingt? Keine Ahnung“, sagt die Münchner Künsterin lachend und lädt ausdrücklich zum Mitmachen ein. Keine Sorge, die Baumasse müsse man nicht kauen, wie es die Wespen tun.

Strukturen aus der Natur sind es auch, die den Sarden Alessandro Canu aktuell beschäftigen, weil man sich bewusst sein müsse, dass man die Natur brauche, um zu leben. Vor 15 Jahren hätten sie sich bei einem Symposium in der Türkei kennen gelernt und seitdem weltweit schon zehnmal gemeinsam gearbeitet, verwies Tobel auf die langjährige intensive Arbeit der beiden.

Erkenntnisse zum Universum als Inspiration

„Mich hat schon immer das Thema Wissenschaft und Physik interessiert“, erklärte sich Josef Pleier aus Böbing im Pfaffenwinkel. Entsprechend sei er bestrebt, deren Erkenntnisse skulptural umzusetzen. Dabei sind es die aktuellen Messungen zu Strukturen des Universums, die er in einer schaumigen Form visualisieren möchte. Er freue sich „unbändig, dass ich wieder hier sein darf“.

Ohne zu ahnen, dass hier nach der Flucht mit seiner Familie vor dem Krieg sein Lebensmittelpunkt sein würde, hatte der in der Ukraine lebende Iraner Saeid Ahmadi schon im Winter sein zweites Kommen nach 2016 beim Symposium zugesagt. „Re-Civilization“ hat er seine jüngsten Arbeiten überschrieben. Umsetzen will er seine Ideen in Eiche.

Und der Hausherr? „Willst Du was machen?“, fragte Ahlhelm verschmitzt. Wohl wissend, dass sich ihr Mann ursprünglich vorgenommen hatte, es heuer ruhiger angehen zu lassen, weil sich Mädchen-für-alles-sein und selbst arbeiten nur schwer miteinander verbinden lassen. Das Jubiläum habe ihn aber dann doch gereizt, und so wird er einen kleineren Stein als üblich in Angriff nehmen. Sein Thema: „Die innere Balance finden.“

Werkphase besuchen

Die Werkphase des 10. Internationalen Kunstdünger Skulpturen Symposiums dauert bis 22. Juli 2022. Interessierte sind eingeladen, den Künstlern wochentags zwischen 10 und 17 Uhr bei der Arbeit zuzuschauen. Am Samstag, 16. Juli, gibt es um 15 Uhr einen geführten Spaziergang über die Skulptur-Lichtung, sowie die Möglichkeit, selbst Steine zu behauen. Finissage mit Enthüllung der neuen Skulpturen ist am Samstag, 23. Juli 2022, um 17 Uhr.