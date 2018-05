St.-Felicitas-Kindergarten: Grünes Licht für Gruppe drei

Der Andrang im St.-Felicitas-Kindergarten ist im Herbst so groß, dass die Einrichtung eine weitere Gruppe braucht. Die Gemeinde Valley hat für den nötigen Umbau nun grünes Licht gegeben.

Valley – Bahn frei für die Erweiterung des St.-Felicitas-Kindergartens in Valley: In seiner jüngsten Sitzung räumte der Gemeinderat das letzte rein formale Hindernis aus dem Weg. Das Gremium stimmte dem Bauantrag der Gemeinde, Eigentümerin des alten Schulhauses, in dem die Betreuungseinrichtung untergebracht ist, zu. Bevor der Kindergarten – voraussichtlich ab Herbst – auf drei Gruppen aufstocken kann, müssen die räumlichen Voraussetzungen erst geschaffen werden.

Wie berichtet, müssen die Toiletten im ersten Stock kindgerecht umgebaut werden. In dem alten Klassenzimmer, bislang genutzt als Musikproberaum, wird noch eine Trennwand eingezogen, während im Gang eine Brandschutz-Tür eingebaut wird. „Das ist das Kostspieligste“, sagte Bürgermeister Andreas Hallmansecker (FWG), dessen Verwaltung mit Gesamtkosten von 40 000 Euro rechnet. Nötig ist der Umbau aufgrund der großen Nachfrage an Betreuungsplätzen. Der Gemeinderat gab dem nun also grünes Licht.

fp

