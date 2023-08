„Städte werden immer heißer“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Kühlender Wasserdampf auf dem Las Vegas Strip macht die Hitze in der Wüstenstadt erträglich. Solche Sprühvernebler empfehlen Forscher des IBP in Oberlaindern auch deutschen Städten. © John Locher

Das Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) will Städte fit für den Klimawandel machen. Physiker Andreas Kaufmann erklärt das Projekt.

Oberlaindern – Grüne Gebäudehüllen, Schatteninseln und die Entsiegelung von Plätzen: Zahlreiche Städte rüsten sich derzeit für die Folgen des Klimawandels. Am Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) in Oberlaindern untersuchen Forscher im Rahmen von „Buolus“ (Bauphysikalische Gestaltung urbaner Oberflächen für nachhaltige Lebens- und Umweltqualität), wie man urbane Flächen klimafreundlicher machen kann. Wir sprachen darüber mit Andreas Kaufmann (55). Der Physiker und Ingenieur leitet das Projekt.

Herr Kaufmann, Buolus hat das Ziel, Städte fit zu machen für den Klimawandel. Vor welche Herausforderungen stellt der Klimawandel die Städte?

Unter anderem werden die Städte immer heißer. Die Lufttemperatur allein ist dabei nicht das entscheidende, sondern vor allem die Temperatur der Umschließungsflächen. Sie macht die Hitze in Städten oft so unangenehm. Es kann hier bis zu 10 Grad heißer sein als auf dem Land.

Buolus konzentriert sich auf die Gestaltung urbaner Oberflächen. Warum?

Weil sie eine zentrale Rolle haben für den Transformationsprozess der Städte. Wir prüfen, wie sich die Funktionalität urbaner Flächen erweitern lässt, damit sie besser wird. In der Regel erfüllen Flächen ja nur eine Funktion. Eine Straße zum Beispiel ist dafür da, dass man auf ihr fährt. Um ihre Funktionalität zu verbessern, berücksichtigen wir drei Aspekte: Die Klimaresilienz, also die Widerstandsfähigkeit, damit Klimaereignisse nicht so durchschlagen. Die Klimawirkung, das bedeutet insbesondere den Schadstoff-Ausstoß. Städte sind ja die Haupt-Emittenten von CO2 und Schadstoffen. Und drittens die Aufenthaltsqualität, die von von Flächen beeinflusst wird.

Welche Maßnahmen sind hierfür wirksam?

Auf kurze Sicht Maßnahmen, die leicht, schnell und billig umsetzbar sind. Es reicht nicht, wirksame Maßnahmen zu wählen. Sie müssen auch finanzierbar sein, denn Kommunen stehen unter Kostendruck. Und sie müssen von den Bürgern akzeptiert werden. Denn gegen den Willen der Menschen kann man nichts nachhaltig verändern. Das sieht man etwa am Energieeffizienzgesetz, das der Wirtschaftsminister vorgelegt hat. Deshalb verfolgen wir einen integralen Ansatz, der Ökonomie, Ökologie und den soziokulturellen Aspekt umfasst.

Andreas Kaufmann leitet das Projekt „Buolus“ am Fraunhofer Institut für Bauphysik. © Fraunhofer IBP / Florian Bachmeier

Nennen Sie ein Beispiel...

Eine Möglichkeit sind Sprühvernebler, wie es sie zum Beispiel in Paris gibt. Sie erzielen lokal eine gute Kühlung. Wir schlagen außerdem dezentrale Wohlfühlinseln vor. Demnächst stellen wir eine solche versuchsweise in Rosenheim auf. Das ist ein Ensemble aus Sitzmöbeln, deren Rückenlehne eine begrünte Akustikwand ist. Darüber spannt sich ein Sonnensegel, das low-emissivity-beschichtet ist, also eine Beschichtung mit Metallpartikeln, die dafür sorgt, dass die Fläche weniger Wärme abstrahlt und aufnimmt. Der Effekt ist spürbar, wir haben das bereits ausprobiert. Unter einer normalen Markise kann es unangenehm heiß sein, aber eine low-e-beschichtete Markise hat eine Wirkung ähnlich wie ein Baum.

Ist das nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Ja, absolut. Aber viele Tropfen machen einen See.

Lassen sich Fassaden und Straßen auch low-e-beschichten?

Ja, das wäre möglich. Die physikalische Wirkung ist sogar sehr gut. Leider verblasst die Farbe dieser Anstriche nach etwa zwei bis drei Jahren, weshalb die Akzeptanz fehlt. Ein silbriges Haus will kaum einer haben.

Ein ästhetisches Problem?

Richtig. Da sind wir wieder beim soziokulturellen Aspekt. Deshalb wollen wir die Menschen im Rahmen von Buolus auch aufklären. Eine low-e-beschichtete Fassade zum Beispiel hätte auch den Vorteil, dass sie weniger veralgt. Denn sie bleibt im Winter etwas wärmer, weshalb sich weniger Tauwasser bildet.

Sie wirkt auch isolierend?

Ja, aber nicht nennenswert. Bei Fenstern dagegen bringt eine low-e-Beschichtung sehr viel.

Und Straßen?

Für die gibt es ein sogenanntes White-Topping, eine helle Betonschicht, die auf den Asphalt kommt. Straßen sind viel zu dunkel. Das heißt nicht, dass alles weiß sein muss. Aber viele helle Flächen sind besser als dunkle – auch, wenn sie farbig sind.

Wie sehen unsere Städte in 50 Jahren aus?

Das hängt von vielen Faktoren ab, weshalb ich hier nur spekulieren kann. Würden alle Kommunen sofort alle Maßnahmen umsetzen können, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, wären deutlich weniger Flächen versiegelt, die meisten Dächer und Fassaden begrünt und mit PV-Anlagen überspannt. Außerdem wären alle Kommunen im Rahmen regionaler Netzwerke energieautark und CO2-frei. Aber realistisch betrachtet, wird das so nicht eintreten. Weil Kostendruck, Bürokratie, der politische Wille und die Nutzerakzeptanz dem vermutlich entgegenstehen.