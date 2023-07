BR-Radltour: In Valley wartet der kräftige „Tournator“

Von: Andreas Höger

Teilen

Applaus vom Bürgermeister: Bernhard Schäfer freute sich über den Kurzbesuch der BR-Radltour in seiner Gemeinde. Zielort der Etappe war Bruckmühl. © Thomas Plettenberg

Die BR-Radltour legte am Montag einen Zwischenstopp in Valley ein. Auf die 1000 Radler wartete ein Brotzeit und ein Bier, das es in sich hatte.

Valley – Diese Stärkung hatte es wahrlich in sich: Beim Zwischenstopp am Montag (31. Juli) in Valley erwartete die rund 1000 Teilnehmer der BR-Radltour kein Geringerer als der „Tournator“. Den kräftigen Doppelbock kreierten Braumeister Andreas Forstner und Brauerin Verena Cyllok vom Valleyer Schloss Bräu extra für die Radltour. 100 Liter, 18 Prozent Stammwürze, 7,5 Prozent Alkohol. Wem das für die Rest-Etappe bis zum Zielort Bruckmühl dann doch zu kräftig war, auf den wartete auch ein leichtes Weißbier, ebenfalls ein Spezialanfertigung des Hauses.

Die Radler starteten vormittags in Murnau und strampelten über Königsdorf nach Osten in den Landkreis Miesbach. Sie hatten bereits 68 Kilometer in den Beinen, als sie in der Valley einrollten. Der Schloss Bräu, die örtliche Metzgerei Max Klaus und das gegenüberliegende Bräustüberl servierten den Sportlern Kaffee und Kuchen sowie eine Brotzeit – damit der „Tournator“ eine passende Unterlage fand. Der bekannte BR-Moderator Roman Röll war für die Stimmung zuständig.

Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer und Hausherr Max-Georg Graf Arco auf Valley begrüßten am Ehrentisch unter anderem Lothar Ebbertz, Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, und Georg Reichert, Geschäftsführer der Gräflichen Brauerei. Den Spezial-Doppelbock hatte sich Radltour-Organisator Wolfgang Slama ausdrücklich gewünscht.

Thomas Furtner, der langjährige Betriebsleiter des Schloss Bräu, erlebte an diesem Montag gleich doppelt denkwürdige Stunden: An seinem letzten Arbeitstag vor der wohlverdienten Rente schauten zum Abschied gleich 1000 Radler vorbei.

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.