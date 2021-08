Streit eskaliert: Radfahrer beleidigt Autofahrer - und kracht nach dessen Vollbremsung ins Wagenheck

Ein Auto- und ein Rennradfahrer sind bei einem Unfall in Unterdarching so heftig in Streit geraten, dass die Polizei eingreifen musste (Symbolbild).

Ein Auto- und ein Rennradfahrer sind am Freitag bei einem Unfall in Unterdarching in Streit geraten – so heftig, dass die Polizei nun gegen beide ermittelt.

Unterdarching - Gegen 15.35 Uhr fuhr ein 34-jähriger Valleyer mit seinem Seat in Unterdarching auf der Holzkirchner Straße in Richtung Münchner Straße. An der Kreuzung bog er nach links ein, wobei er das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ hätte beachten müssen, berichtet die Polizei.

Autofahrer nimmt Rennradler die Vorfahrt - und lässt schimpfenden Radler mit einer Vollbremsung auflaufen

Stattdessen nahm er einem 73-Jährigen Holzkirchner die Vorfahrt, der mit seinem Rennrad von rechts kommend auf der bevorrechtigten Münchner Straße fuhr. Der Radler reagierte daraufhin laut Polizeibericht erbost, beschimpfte und beleidigte den Autofahrer lautstark. Der Pkw-Fahrer legte seinerseits eine Vollbremsung bis zum Stillstand hin, woraufhin der Radler aufs Heck auffuhr.

Der Radfahrer wurde durch den Aufprall zum Glück nur leicht verletzt, er erlitt eine Abschürfung am rechten Bein, teilt die Polizei mit. Sein Fahrrad wurde leicht zerkratzt, den Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro. Am Kofferraumdeckel des Seat entstanden Dellen und Kratzer, den Schaden beziffert die Polizei mit 3000 Euro.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Nötigung

Sie ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Nötigung im Straßenverkehr gegen den Autofahrer. Auf den Rennradler kommt ein Verfahren wegen Beleidigung zu. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallhergangs, sich unter z 0 80 24 / 9 07 40 zu melden.

