Streit vor Bahnschranke in Mitterdarching: Lkw-Fahrer (38) schlägt Scheibe von BMW ein

Am Bahnübergang Mitterdarching entwickelte sich am Dienstag (9. Mai) ein heftiger Streit zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Fischbachauer BMW-Fahrer (Archivbild).

Nach Überholmanöver

Von Andreas Höger schließen

Ein ukrainischer Lkw-Fahrer (38) verlor am Dienstag an der geschlossenen Bahnschranke in Mitterdarching die Beherrschung. So groß war seine Wut über das Fahrverhalten eines Fischbachauers, dass er ausstieg und das Fahrerfenster des BMW einschlug.

Mitterdarching - Beinahe wäre es zu Handgreiflichkeiten gekommen: Ein Streit zwischen dem Fahrer eines Sattelzugs und einem BMW-Fahrer aus Fischbachau drohte am Dienstag (9. Mai) in Mitterdarching (Gemeinde Valley) zu eskalieren. Auslöser war offenbar ein Überholmanöver des BMW, das den Brummifahrer in Rage brachte.

Wie die Polizei Holzkirchen mitteilt, war der 38-jährige Ukrainer am Dienstag gegen 9.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Staatsstraße 2073 vom Mangfalltal in Richtung Mitterdarching unterwegs. Gleich nach der Senke überholte der 57-jährige BMW-Fahrer. Wenig später mussten beide vor der geschlossenen Bahnschranke in Mitterdarching anhalten.

Laut Polizei wollte der BMW-Fahrer nicht warten, sondern versuchte zu wenden, um die Schranke auf kleineren Straßen zu umfahren. Der Lkw-Fahrer jedoch verhinderte dies, indem er seinen 40-Tonner quer zur Fahrbahn stellte. Offenbar hatte ihn das vorangegangene Überholmanöver so verärgert, dass er ausstieg und den Fischbachauer zur Rede stellen wollte. Laut Polizei war es während des Überholens mutmaßlich zu gegenseitigen Gesten des Misfallens gekommen.

Als der Fischbachauer den korpulenten Ukrainer kommen sah, zog er es vor, das Gespräch zu verweigern. Das wiederum nervte den Lkw-Fahrer so sehr, dass er voller Wut das linke Seitenfenster des BMW einschlug. Schaden: etwa 500 Euro. Der BMW-Fahrer rief daraufhin die Polizei an.

Eine Streife fuhr nach Mitterdarching und entschärfte die Situation. Den Lkw-Fahrer, der laut Polizei kein deutsch, sondern nur gebrochen englisch spricht, nahm die Streife mit zur Wache nach Holzkirchen. Den 38-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Nötigung. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde der Mann nach den notwendigen Maßnahmen entlassen“, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Holzkirchen unter der Nummer 08024/90740 zu melden.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.