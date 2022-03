Teurer Frühlings-Ausritt: Yamaha-Pilot (53) brettert viel zu schnell durch Grub

Von: Andreas Höger

Viel zu schnell bretterte ein Motorradfahrer (53) am Sonntag durch Grub. (Symbolbild) © C.Hardt/FutureImage/Imago

Deutlich zu übermütig begrüßte ein Motorradfahrer (53) am Sonntag (20. März) den Frühling. Mit über 86 km/h heizte der Yamaha-Pilot nachmittags durch den Valleyer Ortsteil Grub. Das wird teuer und hat ein Fahrverbot zur Folge.

Grub - Als Beamte der Holzkirchner Polizei am Sonntagnachmittag in Grub (Gemeinde Valley) einen Motorradfahrer zum Halt aufforderten, dürfte dem klar gewesen sein, was er gerade falsch gemacht hat: Der Yamaha-Pilot (53), der im Landkreis München wohnt, war 36 km/h schneller als es in geschlossenen Ortschaften erlaubt ist.

Wie die Polizei mitteilt, avancierte der Mann damit zum wenig ruhmreichen Spitzenreiter der Geschwindigkeitsmessung am Sonntagnachmittag in Grub. Den 53-jähriger Yamaha-Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Mittels Radarpistole hatten die Beamten zwischen 14 und 16 Uhr Temposünder auf der Rosenheimer Straße ins Visier genommen. Laut Polizei wurden während der zweistündigen Messung insgesamt fünf „nicht unerhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen“ festgestellt.