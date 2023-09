Trotz frühzeitiger Beschilderung: 89-Jähriger übersieht Autobahnbaustelle - Unfall

Von: Sebastian Grauvogl

Wegen Bauarbeiten war die linke Spur gesperrt. © dpa

Dass die linke Spur gesperrt ist, war wegen frühzeitiger Beschilderung eigentlich nicht zu übersehen. Dennoch übersah ein 89-Jähriger eine Baustelle auf der A8 und verursachte einen Unfall.

Valley - Nicht nur ein Warnschild muss ein 89-jähriger Mercedes-Fahrer aus Calw am Donnerstag, 7. September, gegen 18.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München übersehen haben. So fuhr er trotz Sperrung weiter auf der linken Spur - und traf dann unvermittelt auf einen dort laut Autobahnpolizei ordnungsgemäß aufgestellten Sicherungsanhänger. Es kam zum Unfall.

Wie die Autobahnpolizeistation Holzkirchen mitteilt, war die Baustelle auf dem linken Fahrstreifen auf Höhe der Tank- und Rastanlage Holzkirchen Nord „weithin sichtbar angekündigt“. Dennoch wich der 89-Jährige zu spät nach rechts aus. Zunächst streifte er den Anhänger, dann krachte er in ein auf der mittleren Spur fahrendes Wohnwagengespann eines 52-Jährigen aus Erlangen, ehe er wieder nach links lenkte und hierbei noch einen Baustellen-Lkw erwischte.

Langer Rückstau durch Unfall auf A8

Der 89-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Mercedes, der Anhänger und der Lkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen werden. Zudem lief aus dem beschädigten Tank des Lkw Kraftstoff aus. Während der Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung waren der linke und mittlere Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt, was einen kilometerlangen Rückstau verursachte. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 53.000 Euro. Gegen 20.50 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr Weyarn und die Autobahnmeisterei Holzkirchen.

sg