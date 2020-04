Trotz Gegenwind: Gemeinderat befürwortet Bauprojekt in Unterdarching

Zwei Mehrfamilien- und fünf Doppelhäuser sollen auf einem Grundstück am Kapellenweg entstehen. Viel neuer Wohnraum. Doch Nachbarn befürchten: Das wird zu massiv.

Valley– Die Aufregung in der Nachbarschaft ist groß. So groß, dass rund 20 Anwohner zur letzten Sitzung des amtierenden Valleyer Gemeinderats – coronabedingt in der Mehrzweckhalle in Unterdarching statt im Rathaus – drängten, für einen Tagesordnungspunkt: den Vorbescheidsantrag für den Bau von zwei Mehrfamilien- und fünf Doppelhäusern am Kapellenweg 6 in Unterdarching.

Eine Vermögens GmbH aus Holzkirchen hat das Grundstück mit Bestand gekauft und will dort neue Wohnbebauung entwickeln. Die Planung, die am Dienstagabend zur Debatte stand, ist Ergebnis monatelanger Diskussionen zwischen Gemeinderat und Bauwerber – allerdings hinter verschlossenen Türen.

Das ist geplant

Der Vorbescheidsantrag sieht nach Abriss des bestehenden Gebäudes künftig zwei Mehrfamilienhäuser mit je 15,95 mal zehn Metern Grundfläche und 6,82 Metern seitlicher Wandhöhe für zwei Stockwerke plus Dachgeschoss bei einer Dachneigung von 28 Grad vor. Die Mehrparteienhäuser, die jeweils zehn Kfz-Stellplätze bekommen - zwei pro Wohneinheit -, sollen im nördlichen Bereich des 5450 Quadratmeter großen Grundstücks entstehen. Südlich davon sind in einer Reihe fünf Doppelhäuser mit je 14 mal zehn Metern Grundfläche und 6,82 Metern Wandhöhe bei 25 Grad Dachneigung sowie Garage und Stellplatz geplant.

Ob das viel ist an Bebauung oder wenig auf der Fläche: Das beurteilen nicht nur der Bauherr und die Nachbarn unterschiedlich, die ihre Sorgen in einem Brief an die Gemeinde schrieben: Die Bebauung würde zu dicht in der von Einfamilienhäusern geprägten Umgebung, der Verkehr zu viel für den schmalen Kapellenweg, der als Erschließung dienen muss, weil die Gemeinde vermeintliche Alternativen wie Kirchweg oder den Grund für eine neue Zufahrt über den Fichtweg schlicht nicht besitzt. Auch im Gemeinderat scheiden sich die Geister.

Was nun vorliege, sei kein Vergleich zum ersten Entwurf im September, betonten etwa Josef Huber (Valleyer Liste) und der designierte Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG). Die Grundflächenzahl GRZ liege bei 0,5, erklärte der noch amtierende Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FWG). Heißt: 50 Prozent des Grundstücks würden bebaut. Auch für die ländliche Gemeinde eher Durchschnitt: „Innenverdichtung heißt was anderes.“ Claudia Zimmer (Valleyer Liste) schätzte die Relationen anders ein: „Das ändert die Baustruktur in dem Bereich völlig.“ Dass dort nun auch zwei Mehrfamilienhäuser geplant wurden, sei aber der Bitte aus dem Gemeinderat an den Bauherren geschuldet, auch kleinere, erschwinglichere Wohneinheiten zu schaffen, stellte Hallmannsecker klar.

Darum fiel die Infoveranstaltung flach

Zimmer stieß, ebenso wie etwa Josef Klaus (CSU) und Richard Hillmeier (SPD), aber auch auf, „wie wir das nun eintüten“. Eigentlich sollte der Vorbescheidsantrag am 30. März im Gemeinderat behandelt werden, eine Woche zuvor war eine Infoveranstaltung für die Nachbarschaft anberaumt. Doch die Corona-Ausgangsbeschränkungen funkten dazwischen, erklärte Hallmannsecker. Er wehrte sich aber gegen den Vorwurf, die Nachbarn seien deshalb nicht über die Pläne informiert worden: „Alle, die den Brief unterzeichnet haben, wurden von uns angeschrieben. Sie wurden informiert, nur halt nicht verbal.“ Ebenso verwahrte er sich gegen Unterstellungen, die ihm zu Ohren kamen: Er sei nicht der Spezi des Geschäftsführers der GmbH, betonte der scheidende Rathauschef.

In der Folge der Ereignisse dränge nun die Zeit für einen Beschluss: Kommunen müssen Vorbescheidsanträge binnen zwei Monaten behandeln – ansonsten gilt dies als Zustimmung. Die Frist wäre dieser Tage abgelaufen. Den Antrag Anton Hubers (CSU), die Debatte zu vertagen und damit dem neuen Gemeinderat zu hinterlassen, stimmte daher auch die Mehrheit des Gremiums mit 15:2 nicht zu. „Der Gemeinderat hier drin hat sich monatelang Gedanken gemacht, hat ein Vertrauensverhältnis mit dem Bauherrn aufgebaut“, sagte etwa Josef Huber: „Er hat Zugeständnisse gemacht, mit denen wir leben können“ Dass bei der Durchführung einer Infoveranstaltung oder der Aufstellung eines Bebauungsplans – wie Günter Schuler (SPD) sie vorschlug – ein ganz anderes Ergebnis herauskomme als nun vorliege, bezweifelte Hallmannsecker ohnehin: Das könne schließlich auch nicht willkürlich festgelegt werden.

Mit 10:7 gab der Gemeinderat dem Antrag schließlich grünes Licht. Die Genehmigung für den Bau ist das freilich noch nicht. Dafür muss der Bauherr erst einen Bauantrag einreichen, den der – dann neue – Gemeinderat behandelt und über den das Landratsamt entscheidet.

Der Geschäftsführer der GmbH versicherte in der Sitzung, er wolle auf die Nachbarschaft zukommen. Es sei nicht gesagt, dass alle Häuser auf ein Mal gebaut würden. Ob mit einem östlichen Grundstücks-Nachbarn eine Vereinbarung für eine temporäre Baustraße getroffen werden könnte, um die Anwohner vom Baustellenverkehr zu entlasten, wolle er prüfen.

Katrin Hager