Typen, die begeistern: Preise für Valleyer Filmemacher Tom Dauer

Teilen

Freut sich über mehrere Auszeichnungen: der Valleyer Filmemacher und Autor Tom Dauer. © Thomas Plettengerg

Tom Dauer darf sich freuen: Der Filmemacher und Autor aus Valley hat für seine jüngsten beiden Dokumentationen mehrere Preise eingeheimst.

Valley – Es war eindeutig. Der 90-jährige Mitbegründer des modernen Alpinismus kam als Typ gut rüber. Auch wenn keiner im Filmsaal die Sprache des Protagonisten im Film „Hermann Huber – Vom Wert der Zeit“ wirklich verstand, weil das Filmporträt über die Münchner Bergsteigerlegende beim Mountain Festival Fort William im deutschen Originalton ausgestrahlt wurde. Dass es auf die Untertitel angewiesen war, die immer nur ein Hilfsmittel sein können, störte das schottische Publikum nicht. Gebannt schaute es auf die Leinwand und spürte, was der alte Mann zu sagen hatte.

Dass das so gut rüber kam, lag nicht nur an Hubers ausdrucksstarker Mimik. Filmemacher Tom Dauer hatte ihn perfekt in Szene gesetzt und damit nicht nur Publikum, sondern auch Jury überzeugt. Der mit 100 Britischen Pfund, knapp 120 Euro, dotierte Preis in der Kategorie „Best Exploration and Adventure Film“ ging an den Valleyer. „Es hat mich gefreut und gewundert“, sagt der Preisträger, „dass der Typ so gut rüberkam.“

Lesen Sie auch: Trauer um Outdoor-Pionier Hermann Huber

Das renommierte Filmfestival in Fort William, der größten Stadt der westlichen schottischen Highlands, war dabei nur ein Teil der Meriten, die Dauer für das Filmporträt einheimste, das erstmals mit dem Alpen Film Festival 2021 auf Tour ging und im selben Jahr auch beim Bergfilmfestival Tegernsee und dem Mountain Film Festival Graz gezeigt wurde. Bei den „Cannes Shorts“ wurde es in der Kategorie „Best Original Story“ ausgezeichnet, beim Oniros Film Festival New York als „Best Biographical Film“. 2022 nahmen das Bergsichten Festival Dresden, das Mountain Film Festival Arequipa und das Festival Gorniskega Filma Ljubljana „Hermann Huber – Vom Wert der Zeit“ ins Programm auf, 2023 das renommierte Trento Film Festival. In Ljubljana gab es dafür eine „Honorable Mention“.

Filme über Reinhard Karl und Hermann Huber überzeugen

Dabei ist das nicht der einzige Dauer-Film, der aktuell Fachwelt wie Cineasten überzeugt. Auch die ein Jahr später produzierte Hommage „Reinhard Karl – Die Kunst, einen Berg zu besteigen“ steht hoch in der Gunst, kam im vergangenen Jahr ins Programm von Alpen Film Festival, Bergfilmfestival Tegernsee und Mountain Film Festival Graz. Beim Festival Gorniskega Filma Ljubljana 2023 räumte der Film über die Bergsteiger-Persönlichkeit, die den heranwachsenden Dauer am stärksten prägte und den in Erinnerung zu halten diesem ein besonderes Anliegen ist, den „TV Slowenia Award“ ab. Eine mit 800 Euro dotierte Auszeichnung, welche die Jury damit begründete, dass sie auf intime Weise die Entwicklung eines Kletterers zu einem fotografierenden Alpinisten oder alpinistischem Fotografen zeige, „der beginnt, seine Besteigungen, Berge, Kämpfe, Risiken und sein Glück mit den Augen eines Philosophen und mit der Seele eines Suchenden nach dem Sinn des Lebens wahrzunehmen, und der eine poetische Antwort auf die uralte Frage nach dem Klettern gibt: Ist es mehr als Kunst?“.

Wer sie im Kino oder auf Festivals verpasst hat, kann die zu Dauers großen Freude noch immer stark nachgefragten Filme nun auch bei den „Best of All“ auf dem Youtube-Kanal des Alpen Film Festivals abrufen.

In der aktuellen Staffel wird kein Dauer-Film zu sehen sein, weil nach Ansicht des Mitbegründers und strengen Kurators nichts von ihm selbst ins aktuelle Gefüge gepasst hätte. Während die Auflage 2023 richtig Fahrt aufgenommen hat und durch ganz Deutschland und den Alpenraum tourt, arbeitet der Drehbuchautor des 2014 erschienenen Kinofilms „Streif – One Hell of a Ride“ gerade am Drehbuch zu einem Film über Historie, Faszination und Zukunft des Abfahrtslaufs. Und er freut sich darüber, dass sie es schaffen, mit dem Alpen Film Festival eine seit Corona besonders gebeutelte Branche zu unterstützen: „Es ist schön, dass das Festival so guten Zuspruch hat und wir die Kinosäle wieder füllen können.“