Unbeabsichtigte „Feuershow“: 70-Jähriger überheizt Pizzaofen - Feuerwehr rückt aus

Die Valleyer Feuerwehr rückte am Feiertag aus, um einen Schwelbrand unschädlich zu machen (Symbolbild).

Am Abend des Feiertags Mariä Himmelfahrt

Ein netter Familienabend mit Pizza aus dem eigenen Ofen hätte es werden sollen. Dann aber geriet der Pizzaofen in Brand - und die Valleyer Feuerwehr musste ausrücken, um ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern.

Valley - Pizza für alle: Ein 70-jähriger Valleyer schürte am Abend des Feiertags Mariä Himmelfahrt, unbeeindruckt von einem Gewitterregen, den Pizzaofen auf der Terrasse seiner Wohnung am Mangfall-Hochufer (Talweg) an. Jedoch: ,„Das vermeintlich harmlose Vorhaben nahm eine unerwartete Wendung“, teilte die Holzkirchner Polizei mit.

Der Pizzaofen geriet in Brand, die Valleyer Feuerwehr musste eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, den Sachschaden des Schwelbrands schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.



Der Vorfall ereignete sich am frühen Abend des Feiertags, gegen 18.15 Uhr. Das Feuer im fest verbauten und überdachten Pizzaofen des Anwesens geriet außer Kontrolle, laut Polizei schlugen plötzlich Flammen aus dem Ofendach. Die Situation war kritisch. Das Feuer drohte auf das nahe Einfamilienhaus überzugreifen.



Um 18.19 Uhr ging der Alarm bei der Valleyer Feuerwehr ein, wenige Minuten später waren neun Männer unter Leitung von Kommandant Michael Schima am Einsatzort. „Die Überdachung des Ofens hat gebrannt“, berichtet Schima. Die Aktiven entfernten die Dachplatten, schnitten das etwa ein Quadratmeter große Dach mit der Motorsäge auf und machten Glutnester unschädlich.

„Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr Valley und sofortiger Löschaktionen des Eigentümers konnte das Schlimmste verhindert werden“, teilte die Polizei mit. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr habe dazu beigetragen, den Schaden auf den Ofen zu begrenzen. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.



Die Familie kam bei der „unfreiwilligen Feuer-Show“ mit dem Schrecken davon. Alle Bewohner des Hauses blieben laut Polizei unverletzt, es kam zu keiner Gefährdung von Personen.

Die Polizei nimmt den Brand des Pizzaofens zum Anlass, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Geräten anzumahnen, die hohe Temperaturen erzeugen. Der Vorfall in Valley sei ein deutlicher Hinweis darauf, wie schnell selbst vermeintlich harmlose Aktivitäten außer Kontrolle geraten können.

