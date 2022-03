Unfall auf A8 in Fahrtrichtung München: Zwei Fahrstreifen eineinhalb Stunden gesperrt

Auf A8 in Richtung München: Fahrzeuge geraten ins Schleudern - Mehrere Verletzte

Von: Franziska Konrad

Teilen

Nach einem Unfall auf der A8 in Richtung München, gab es einen kilometerlangen Stau. (Archivbild) © Uwe Lein/dpa

Ordentlich gekracht hat es am Freitagabend auf der A8 bei Holzkirchen: Mehrere Kinder befanden sich in den beiden Unfallwagen. Ein Teil der Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Valley - Zu einem kilometerlangen Rückstau kam es am Freitagabend, 11. März, auf der A8 in Fahrtrichtung München: Zwei Wagen waren ineinander gekracht. Die Polizei meldete mehrere Verletzte. Ein Teil der Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden. .

Unfall auf A8: Hyundai gerät ins Schleudern - und erfasst Passat

Laut Polizeibericht war eine Ukrainerin (37) kurz vor 21 Uhr auf der A8 in Höhe Valley unterwegs. In ihrem Hyundai saßen noch eine Beifahrerin und drei Kinder. Kurz vor der Anschlussstelle Holzkirchen krachte die 37-Jährige aus bisher unbekannten Gründen auf den vor ihr fahrenden VW Passat.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.

Durch den Zusammenstoß gerieten beide Wagen ins Schleudern. Der Hyundai rutschte zunächst nach links in die Mittelschutzplanke, prallte dort ab und schleuderte wieder nach rechts. Dort erfasste er erneut den Passat und drückte ihn in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand.

Unfall auf A8 bei Holzkirchen: Autofahrer leisten Erste Hilfe - Mehrere Verletzte

Nachdem die Fahrzeuge zum Stehen gekommen waren, konnten alle Insassen selbstständig aussteigen. Mehrere Autofahrer, die den Unfall beobachtet hatten, blieben stehen, leisteten Ersthilfe und sicherten die Unfallstelle ab.



Im Hyundai wurden die beiden Frauen und alle Kinder leicht verletzt. In dem Passat saß eine 39-jährige Ebersbergerin und ihre beiden Kindern. Die Mutter und ihre Kinder wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten des Unfalls wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Lesen Sie auch Russland warnt vor „Provokation“ durch Nato-Truppen - und droht mit „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Bündnis-Erweiterung Die Ukraine-Verhandlungen sind vorerst gescheitert. Die USA und westliche Partner wollen den Handel mit Russland massiv einschränken. Der News-Ticker. Russland warnt vor „Provokation“ durch Nato-Truppen - und droht mit „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Bündnis-Erweiterung Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich In Deutschland werden vielerorts Panzer-Transporte der Bundeswehr und der Nato-Verbündeten gemeldet. In NRW sorgen tief fliegende Eurofighter für Aufsehen. Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich

Unfall auf A8 in Fahrtrichtung München: Zwei Fahrstreifen eineinhalb Stunden gesperrt

Da die Fahrbahn durch die Unfallwagen und verstreute Fahrzeugteile blockiert war, mussten zwei der drei Fahrstreifen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Dadurch entstand laut Polizei ein Rückstau von etwa drei Kilometern.



An der Unfallörtlichkeit war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz, wodurch alle Unfallbeteiligten schnell behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden konnten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie hier.