Unfall in der Gemeinde Valley: Opel-Fahrerin übersieht VW-Fahrerin - Sachschaden

Teilen

Eine Opel-Fahrerin hat in der Gemeinde Valley einen vorfahrtsberechtigten VW übersehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand (Symbolbild). © Symbolbild: dpa

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von geschätzt 4800 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Gemeinde Valley. Gekracht hat es am Freitagnachmittag.

Valley - Auf der Dilchinger Straße zwischen den Ortsteilen Unterdarching und Hohendilching in der Gemeinde Valley hat es am Freitagnachmittag gescheppert. Wie die Holzkirchner Polizei berichtet, wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus Valley gegen 16.50 Uhr mit ihrem Opel von einem Feldweg nach rechts in die Dilchinger Straße einbiegen.

Opel-Fahrerin übersieht vorfahrtsberechtigten VW

Dabei übersah sie allerdings den vorfahrtsberechtigten VW einer 46-jährigen Valleyerin. Bei dem Zusammenstoß wurde nach Polizeiangaben zum Glück niemand verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden jeweils an der Front beschädigt – der VW der 46-Jährigen so schwer, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Den geschätzten Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt etwa 4800 Euro.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.