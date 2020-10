Balkanküche in bayerischem Dorfgasthof: Der Kirchenwirt hat eine neue Pächterin

Im Kirchenwirt wird jetzt wieder täglich serviert: Die neue Pächterin Milojka Gajic bringt viel Erfahrung mit nach Unterdarching - und die typische Balkanküche. Viele Jahre kochte sie im Gasthof Oberland in Holzkirchen.

Unterdarching – Aufgetischt wird jetzt wieder mittags und abends – und das an sechs Tagen in der Woche: Der Kirchenwirt in Unterdarching, Heimstatt der Ortsvereine und Traditionsgasthof, ist unter neuer Führung zurück im Vollbetrieb. Am Kirchweih-Wochenende bewirtete die neue Pächterin Milojka Gajic die ersten Gäste. Die Kochkünste der 59-Jährigen sind in der Region bekannt: Elf Jahre führte die gebürtige Serbin den Gasthof Oberland in Holzkirchen. Im Kirchenwirt packen auch ihre Kinder mit an.

„Dass sich Frau Gajic gemeldet hat, war eine glückliche Fügung“, freut sich Thomas Furtner, Betriebsleiter der Gräflichen Brauerei Arco-Valley, der die Gaststätte gehört. Zuletzt hatte der benachbarte Metzger Max Klaus zusammen mit Marlies Huber den Kirchenwirt am Leben gehalten, das Duo übernahm Ende 2017. Bewirtet wurden geschlossene Gesellschaften, auch Stammtische. Einen offenen Publikumsverkehr gab es nicht.

Schwierige Suche nach neuen Pächtern

Klaus und Huber sei die Wirtschaft letztlich zu viel geworden, sagt Furtner. „Also haben wir heuer nach neuen Pächtern gesucht.“ Zunächst mit mäßigen Erfolg. Ein Kandidat sprang wieder ab, zwei Monate stand der Kirchenwirt leer. „Es ist heutzutage schwierig, einen guten Pächter zu fnden, der voll aufmacht“, sagt Furtner. Nicht erst seit Corona hätten Dorfgaststätten schwer zu kämpfen. Doch dann kam der Anruf von Milojka Gajic.

Die 59-Jährige hatte geplant, es nach den anstrengenden Jahren im Oberland etwas ruhiger angehen zu lassen. „Doch ohne Gastronomie, das kann die Mama irgendwie nicht“, sagt Tochter Danijela Jakovljevic (34). Nach einem kurzen Intermezzo als Köchin im Gasthof Oberbräu in Holzkirchen will die 59-Jährige jetzt im Kirchenwirt neu durchstarten. „Ursprünglich hatte sie Interesse an einer anderen Wirtschaft, die der Brauerei gehört“, sagt die Tochter. Das klappte zwar nicht, aber als ihr Furtner den Kirchenwirt zeigte, biss Milojka Gajic schnell an. Die Brauerei stattete sie mit einem Drei-Jahres-Vertrag aus, plus Option auf Verlängerung.

In Küche und Gaststube wirbelt ein kleiner Familienbetrieb

Die Chefin selbst steht am Herd, assistiert von Schwiegertochter Radica. Im Service wirbeln Tochter Danijela und Sohn Dejan Nikolic. „Die Speisekarte haben wir von unserer Zeit im Gasthof Oberland mitgenommen“, sagt die Tochter, „allerdings in verkleinerter Form.“ Auf die Gäste wartet eine Mischung aus typischen Balkan-Gerichten und gutbürgerlicher bayerischer Küche. Geöffnet ist ab 11 Uhr. Welcher Wochentag zum Ruhetag wird, steht noch nicht fest. „Wir wollen schauen, was für die Gäste am besten passt,“ sagt Danijela.

Ob’s die Neugier war auf die neue Küche, die Freude über die wieder voll geöffnete Dorfwirtschaft oder der Kirchweih-Hunger? Jedenfalls brummt der Kirchenwirt seit der Eröffnung vor sechs Tagen. „Das hat sich sehr gut angelassen“, sagt Furtner. Zusätzliche Kosten hatte die Brauerei beim Pächterwechsel nicht. Erst vor wenigen Jahren investierte man rund 50 000 Euro ins Interieur, unter anderem wurden die Fenster erneuert. „Die Gaststätte ist im Grunde komplett neu“, sagt Furtner.

In der Gaststube haben bis zu 50 Gäste Platz, im Nebenraum weitere 25. Eine wichtige Rolle für die Ortsvereine und das gesellschaftliche Leben im Ort spielt besonders der Saal im ersten Stock, der etwa hundert Personen fasst.

