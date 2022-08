Malerisch: Als Pater Michael De Koninck (am Ende der Einlaufenden) durch die Trachtler zum Festgottesdienst schreitet, geben die vom besten Wetter untermalten farbenfrohen Dirndl, Hüte und Janker ein farbenfrohes Bild ab.

Der Trachtenverein Schloßbergler aus Valley hat seine neue Fahne geweiht und sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Ein griabiges Fest vor idyllischer Kulisse.

Valley – Der Blick gen Himmel scheint am Sonntag zu bestätigen, was Pater Michael De Koninck in seiner Festpredigt zur Fahnenweihe des Trachtenvereins Schloßbergler Valley sagt: Gott habe die Trachtler besonders gern. Blauer Himmel, Sonnenschein und angenehme Temperaturen liefern ideale Voraussetzungen für eine würdige Fahnenweihe. Weil die Trachtler diesem Tag auch das 100-jährige Bestehen ihres Vereins feiern – das Jubiläum hätte bereits im vergangenen Jahr angestanden, doch pandemiebedingt legten die Schloßbergler Fahnenweihe und Feier heuer zusammen – laden sie zum großen Fest.

+ Stifter: (v.l.) Festdirndl, Fahnenbraut und Fahnenmutter tragen ihre Bänder zur Weihe. © THOMAS PLETTENBERG

Valley: 1600 Trachtler bei Fahnenweihe der Schloßbergler

Gefolgt sind ihrer Einladung Trachtenvereine aus dem ganzen Oberlandler-Gau sowie benachbarten Gauen, Musikkapellen und weitere Brauchtumsvereine. Schloßbergler-Vorsitzende Margarete Cyllok: „Es ist ein superschönes Fest für uns.“ Sie habe nur Positives gehört, alles passe zusammen.

Das Fest beginnt am Sonntagmorgen, als gut 1600 Trachtler und Musikanten vom Sportgelände der DJK Darching zum Festgottesdienst auf einer Wiese in Unterdarching ziehen. Entlang des Wegs spielen Kapellen zackige Märsche, Landrat Olaf von Löwis und Gattin Sibylle sowie Monika Gräfin von Arco auf Valley und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) winken aus einer von vier kräftigen Kaltblütern gezogenen Kutsche zu den Zuschauern am Wegesrand. Die Trachtler bieten mit wehenden Fahnen, prächtigen Trachten und glänzenden Instrumenten ein buntes Bild.

Auf der Festwiese angekommen, lauschen die Teilnehmer beim Gottesdienst den Worten von Pater Michael. Dieser betont in seiner Predigt den Wert der Heimat. Ohne Gespür für die Heimat könne man keine Wurzeln finden.

+ Das Vereinsheim ziert eine Seite der Fahne. © THOMAS PLETTENBERG

Der Gottesdienst bietet am Rande auch Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen: Hier wird ein Foto geschossen, man legt sich die Arme auf die Schulter, dort wird geratscht. Vorne indes, unter einem gezimmerten Baldachin, herrscht andächtige Gottesdienststimmung.

Im Mittelpunkt der Zeremonie steht die Weihe der Fahne. Wie auf einer Sänfte gebettet wird sie mit dem Festzug zum Altar gebracht und dort zur Segnung aufgestellt wurde.

+ Ein Trachtenpaar ist auf der anderen Seite der neuen Fahne zu sehen, die hier zur Weihe am Altar steht. © THOMAS PLETTENBERG

Die neue Fahne zeigt auf einer Seite ein Trachtenpaar, auf der anderen Motive des Valleyer Trachtenvereins wie das Vereinsheim. Gestiftete Bänder – etwa von Fahnenmutter und Fahnenbraut, Festdirndl und dem Patenverein aus Westerham – vervollständigen die Fahne. Die an die Fahne gehefteten Bänder erinnern den Besitzer an die Weihe. Die Trachtler aus Westerham sagen bei diesem Akt, sie freuen sich auf eine „griabige Patenschaft“.

Nach der Zeremonie tritt die Festgesellschaft den Rückweg zum Festzelt an. Vorbei an geschmückten Häusern und im Gleichschritt gehalten von den großen Trommeln der Blaskapellen, finden sich die Teilnehmer des Zugs schnell im Festzelt wieder. Dort bestätigt die Feier nochmals die Aussage, mit der Pater Michael sie beschrieben hat: Die kühlen Maß Bier, die schnell die durstigen Kehlen hinab fließen, liefern einen weiteren Beleg dafür sein, dass Gott die Trachtler besonders gern hat.

von Andreas Wolkenstein