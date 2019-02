Angeklagt: Vater vergeht sich an Tochter - und stellt das ins Internet 

Es ist unfassbar: Ein 28-Jähriger aus Valley steht vor Gericht, weil er sich mutmaßlich mehrmals an seiner Tochter vergangenen hat - und Aufnahmen davon ins Internet stellte.

Valley/München – Sexueller Missbrauch an der eigenen Tochter, die fast noch ein Baby ist: Unvorstellbar, sagt der gesunde Menschenverstand. Und doch muss sich die 1. Jugendstrafkammer am Landgericht München II seit Dienstag mit einem solchen Fall beschäftigen. Auf der Anklagebank sitzt ein 28-jähriger Vater, der in der Gemeinde Valley wohnt. Zwischen 2014 und 2017 hatte der Angeklagte seine Tochter mehrfach sexuell manipuliert, wenn sie bei ihm in Valley war. Von der Kindsmutter lebte der Mann getrennt. Die Übergriffe filmte und fotografierte er, um sie anschließend auf seinem Rechner zu speichern.

Dort fand die Polizei im Oktober 2018 kinderpornographische Bilder und Videos mit einer Gesamtspieldauer von über elf Stunden. Offenbar hatte der Angeklagte sein Material mit anderen Pädophilen im Internet geteilt – bis ihm die Fahnder auf die Spur kamen. Die Anklage kam direkt von der Cybercrime-Zentralstelle der Generalstaatsanwaltschaft.

Zum Prozessauftakt verlas der Angeklagte eine Erklärung, in der er die Taten einräumte, sie bereute und sich entschuldigte. Als Grund nannte er seine „pädophile Neigung“. Weitere Fragen zur Sache oder zu seinem Lebenslauf ließ er nicht zu.

Verteidiger Alexander Betz bemühte sich, Richterin Regina Holstein immer wieder in ihrem Fragefluss zu stoppen. Zu groß war ihm die Gefahr, dass sich der 28-Jährige argumentativ Richtung Sicherungsverwahrung bewegen würde. Die nämlich steht bei dem Wiederholungstäter durchaus im Raum.

Bereits 2014 war der gebürtige Stuttgarter vom Amtsgericht Miesbach wegen sexuellen Missbrauchs zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Damals hatte er die Töchter seiner Lebensgefährtin unsittlich berührt. Der Missbrauch seiner Tochter wiegt jedoch wesentlich schwerer.

Das psychiatrische Gutachten erlaubte Einblicke in den Lebenslauf des Angeklagten. Demnach war er als Sechsjähriger mit seiner Mutter nach Miesbach gekommen.

Er lernte Schreiner, arbeitete aber nur kurz in dem Beruf und verdiente seinen Lebensunterhalt bei Umzugsfirmen im Landkreis Miesbach, in München und zum Schluss in Österreich. Der Prozess dauert an.

