Radfahrer stürzt – Krankenhaus

Ein Münchner hat in Valley die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist gestürzt. Er trug keinen Helm.

Valley – Am Kopf verletzt hat sich ein Radfahrer am Sonntag bei einem Sturz in Valley, er war ohne Helm unterwegs. Der 44-jährige Münchner fuhr laut Polizei gegen 15.30 Uhr die Grubmühle in zur Mangfall hinunter.

Auf der abschüssigen, nassen Straße verlor er beim Bremsen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte er sich wegen des fehlenden Helms am Kopf und vermutlich im Brustbereich.

Für besseres Netz: Telekom baut drei Mobilfunkmasten in Valley - Sorge um 5G.

Ein Begleiter informierte den Rettungsdienst, der die Erstversorgung übernahm. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Krankenhaus.