Telekom baut drei neue Sendemasten in Valley

Gleich drei neue Sendemasten will die Telekom in Valley aufstellen. Zuvorderst für besseres Netz in der S-Bahn, auch die Valleyer könnten profitieren.

Valley – Das Smartphone ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken – glaubt man. In den Valleyer Ortsteilen Kreuzstraße und Grub ist jedoch zu erleben, wie sich ein Leben ohne mobiles Netz so anfühlt. Den einen ist’s recht, weil sie der Mobilfunk-Strahlung weniger ausgesetzt sind; die anderen sind genervt, wenn sie wieder und wieder ins Funkloch plumpsen.

Jetzt zeichnet sich ab, dass die Region in absehbarer Zeit deutlich besser ausgeleuchtet wird: Die Telekom will nicht weniger als drei zusätzliche Sendemasten aufstellen. Der Valleyer Gemeinderat, der über den „Mobilfunkpakt“ vorab informiert wurde, wünscht sich dazu weitergehende Informationen, wie in der Sitzung am Dienstag deutlich wurde.

Was bekannt ist, erläuterte Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FW) dem Gremium. Demnach plant die Telekom, speziell Bahnfahrern auf der S-Bahn-Linie Kreuzstraße-München und auf der Meridian-Linie in Richtung Rosenheim ein besseres Netz anzubieten.

Masten versprechen bis zu 100 MBit/s

Drei neue Sendeanlagen sollen dafür auf Gemeindegebiet entstehen: Ein 40 Meter hoher Mast neben der Mangfalltalbahn, unweit von Fellach, aber auf Valleyer Flur; ein 25-Meter-Mast am S-Bahn-Gleis bei Kleinschwaig und ein 35-Meter-Mast oberhalb des Mangfall-Knies. Nach dem Ausbau soll die Leistungsstärke bis zu 100 MBit/s betragen. Nicht nur Fahrgäste in Zügen sollen von dem verbesserten Telekom-Netz profitieren, sondern auch die Bevölkerung in Grub und Kreuzstraße.

„Es wäre dringend nötig, den weißen Fleck dort endlich zu schließen“, sagte Paul Hechenthaler (FW). In Grub und Kreuzstraße würden viele Bürger über schlechten Handyempfang jammern, ergänzte Hans Lindmeier (FW). Die Gemeinde stecke hier in einer Zwickmühle, stellte Günter Schuler (SPD) fest: „Jeder will ein Handy nutzen, aber keiner will die Masten.“

Masten als Vorbereitung für 5G?

Bernhard Schäfer (FW) regte an, gegenüber der Telekom auf Standorte zu drängen, die „möglichst weit weg von Bebauung sind“. Dies wurde ebenso in einen (einstimmig gefassten) Beschluss aufgenommen wie die Nachfrage nach der jeweiligen Sendeleistung der Masten. „Denn die ist entscheidend“, betonte Georg Nöscher (CSU). Er vermutet, dass die neuen Masten nicht nur den GSM-, UMTS- und LTE-Mobilfunkstandard bedienen, sondern bereits den 5G-Ausbau erahnen lassen. „Dafür bräuchten die Sender einen Glasfaser-Anschluss“, sagte Hallmannsecker.

Auf einen Schlag gleich drei Masten, das sorgte aber auch bei Magnus Epp (FW) für Stirnrunzeln: „Ist schon ein erstaunlich enges Raster.“ Je mehr Masten senden, desto geringer falle bei jedem die Strahlung aus, wusste Paul Hechenthaler.

Für die von der Telekom vorgegebenen drei Suchkreise liefert die Gemeinde keine eigenen Standortvorschläge, abgesehen von dem allgemeinen Hinweis, die Anlagen möglichst siedlungsfern aufzubauen. Ausdrücklich ist aber der Wunsch formuliert, dass auch die Bürger vom besseren Netz profitieren. Richard Hillmeier (SPD) wies darauf hin, dass es hier nur um das Telekom-Netz gehe. „Was mit Vodafone und Telefonica ist, das wissen wir nicht.“