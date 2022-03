Valley: Startschuss für Bürgerbeteiligung - Engagement in Arbeitskreisen möglich

Gründung steht bevor

Valley startet in die Bürgerbeteiligung. Wer sich engagieren möchte, soll das künftig in Arbeitskreisen tun können. Los geht’s mit einem Arbeitskreis Energie.

Valley – In Weyarn besteht Bürgerbeteiligung schon lange. Sie ist in einer kommunalen Satzung verankert. 14 Arbeitskreise gibt es aktuell, unter anderem für Bücherei, Jugend, Wirtschaft, Ortsgestaltung und Verkehr, Energie und Umwelt. Die Arbeitskreise legen dem Gemeinderat regelmäßig Protokolle von ihren Treffen vor, sodass die Mandatsträger stets informiert sind.

Bürgerbeteiligung nach diesem Vorbild soll es bald auch in Valley geben. Angela Falkenhahn (SPD) präsentierte im Gemeinderat anhand eines Modells, wie das Zukunftsprojekt geplant ist. Auch hier soll die Kommunikation zwischen Arbeitskreisen und Gemeinderat über Protokolle aus den AK-Sitzungen funktionieren. Entscheidungsträger bleibt immer der Gemeinderat, der die von den Arbeitskreisen vorgeschlagenen Themen sowie dafür benötigte Mittel freigibt.

Gemeinde mitplanen und voranbringen - Bürgerbeteiligung nun möglich

Ein Ausschuss Bürgerbeteiligung mit Mitgliedern des Gemeinderats ist quasi zwischengeschaltet. Sprecherin dieses Ausschusses ist Falkenhahn. Der Ausschuss organisiert Infoveranstaltungen für die Bürger und Vorstellungstermine im Gemeinderat, er leitet die Protokolle und Budgetanträge weiter und unterstützt bei der Gründung neuer Arbeitskreise.

Den Anfang macht ein Arbeitskreis Energie. Er soll bei einer öffentlichen Versammlung am Donnerstag, 31. März, um 19.30 Uhr im Bräustüberl gegründet werden. Interessierte, die Lust haben, Projekte in der Gemeinde mitzuplanen und voranzubringen, sind willkommen, sagt Falkenhahn.

Im Gemeinderat erklärte sie, das Ziel der Bürgerbeteiligung seine eine transparente Zusammenarbeit zwischen Arbeitskreisen und Gemeinderat. Sie selbst sei als Sprecherin des Ausschusses erst mal eine „Schnittstelle“, sowohl zur Verwaltung als auch zu Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG). „Wenn aus den Arbeitskreisen Vorschläge kommen, bespreche ich das mit dem Bürgermeister, der es dann in die Sitzung bringen kann“, sagte Falkenhahn.

Falkenhahn plant weitere Arbeitskreise

Paul Hechenthaler (FWG) fragte nach, ob weitere Arbeitskreise geplant seien. „Nach und nach schon“, sagte Falkenhahn. „Das sind die nächsten Schritte, aber jetzt wollen wir uns mal auf den ersten konzentrieren.“ Barbara Walter (CSU) ergänzte, dass man in kleinen Schritten starten wolle. In einem Arbeitskreis Energie könnten bereits Themen erarbeitet werden, „die uns weiterbringen“.

Auf einen Erfolg beim Projekt Bürgerbeteiligung hofft auch Bürgermeister Schäfer. Weyarn sei dabei ein Vorbild, sagte er. „Wir haben uns dort Rat geholt und gesehen, dass es ein weiter Weg ist.“ Den will Valley jetzt in Angriff nehmen. „Es ist erst ein zartes Pflänzchen, aber wir fangen an, und dann wächst das Kind hoffentlich weiter.“

