Feueralarm in Asylheim: Landratsamt lässt Feuerwehr aber nicht hinein - mit kurioser Begründung

Alarm im Asylbewerberheim, die Feuerwehr rückt an – und steht vor verschlossener Tür. Trotz Nachfrage rückt das Landratsamt den Schlüssel nicht raus - mit kurioser Begründung.

Valley – Zwei Mal allein in den vergangenen beiden Wochen schrillte der Brandmeldealarm in der Asylbewerberunterkunft in Kleinschwaig. Zwei Mal rückte die Freiwillige Feuerwehr Hohendilching aus, zuletzt am Sonntag, nachts um halb zwei. Beide Male handelte es sich um einen Fehlalarm, wie sich vor Ort herausstellte. Abstellen konnten die Einsatzkräfte das ohrenbetäubende Schrillen aber nicht. Sie standen, gemeinsam mit der Polizei, vor dem verschlossenen Technikraum. Aber was tun? Die Tür eintreten? Die Feuerwehrler entschieden sich fürs Warten.

„Es hat aber jeweils fast eine Stunde gedauert, bis jemand vom Sicherheitsdienst gekommen ist, um aufzusperren“, monierte Johann Beil (CSU), als er nun im Gemeinderat von den Vorfällen erzählte. Er ist Mitglied bei der Hohendilchinger Wehr und war am Sonntag auch im Einsatz. „Um die Uhrzeit hat man ja eigentlich was anderes vor, als in der Kälte rumzusitzen“, sagte er. Der letzte Einsatz sei auch kein Einzelfall gewesen. Die Feuerwehr regte daher eine eigentlich nahe liegende Option an, um kaputte Türen und lange Wartezeiten zu verhindern: Der Kommandant bekommt einen Schlüssel für den Technikraum.

Alarm in Asylheim - Feuerwehr darf nicht rein - so Begründet Landratsamt Entscheidung

Diesem Vorschlag erteilte das Landratsamt als Träger der Asylbewerberunterkunft allerdings eine Absage, wie Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FW) in der Sitzung erklärte. Sinngemäß habe ihn die Behörde auf Anfrage wissen lassen: „So wie wir fürs Landratsamt keinen Schlüssel bekommen, kriegen wir da auch keinen.“

Im Rathaus ist zwar ein Generalschlüssel für die Unterkunft deponiert, für Notfälle, wie Hallmannsecker sagte, „den dürfen wir aber nicht aus der Hand geben. Außerdem wissen wir ja nicht, wenn ein Alarm ist – und fahren auch nicht hin.“ Einen Schlüssel für die Feuerwehr erachtet er daher als „sinnvoll“. Schließlich müsse sie so lange vor Ort bleiben, bis der Brandmeldealarm verstummt.

Eine gestern gestellte Anfrage an das Landratsamt zu den Hintergründen der Absage blieb unbeantwortet.

Verstehen kann Feuerwehrmann Beil das Nein zum Schlüssel nicht. Das Schrillen der Anlage sei tierisch laut und gehöre abgeschaltet. Egal ob richtiger oder Fehl-Alarm. „Im Endeffekt müssen wir die Türe also einhauen“, verdeutlichte Beil. Was natürlich Quatsch wäre, wenn klar sei, dass es nicht wirklich brennt. Beil: „Aber wenn sie es so wollen, treten wir sie auf.“

Im Gemeinderat erntete die Entscheidung eine Mischung aus Kopfschütteln und Hohn. „Hängt’s ihnen einfach einen Zettel an die kaputte Tür: ’Mit Schlüssel wäre das nicht passiert’“, schallte es aus dem Gremium. Bürgermeister Hallmannsecker schlug dagegen versöhnlichere Töne an: Er wolle sich beim Landratsamt noch einmal wegen eines Schlüssels erkundigen.

