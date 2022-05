Valley: Haushalt mit Für und Wider

Von: Christine Merk

Objekte für Investitionen: aus Wohncontainern zusammengesetzt „Häuschen“ (links), welche die Gemeinde für soziale Notfälle bereithält, und die über den kommunalen Wohnungsbau errichteten Mehrfamilienhäuser (rechts) in Unterdarching. © . Thomas Plettenberg

Wie viel Geld bleibt der Gemeinde Valley noch für Investitionen, zwei Jahre nach Pandemiebeginn? Damit hat sich der Gemeinderat nun befasst und den Haushalt 2022 verabschiedet.

Valley – Alles in allem solide – so das Urteil der Valleyer Gemeinderäte über den Haushalt 2022. Die Gemeinde hat keine Schulden und muss für geplante Investitionen voraussichtlich keine Kredite aufnehmen. Einige Kritikpunkte gab es trotzdem.

Kämmerin Heike Finsterbusch hatte übersichtliche Grafiken und Aufstellungen vorbereitet, um den Haushalt 2022 zu erklären. Auf 15,5 Millionen Euro beläuft sich dieser im Gesamten, mit 8,7 Millionen Euro schließt der Verwaltungshaushalt, mit 6,8 Millionen Euro der Vermögenshaushalt. Die Gemeinde sei schuldenfrei, informierte Finsterbusch. „Eine Rücklagenentnahme ist nicht geplant und nicht notwendig.“ Sie fügte aber auch hinzu, dass eine solche in den nächsten beiden Jahren erfolgen müsse, um den Haushalt auszugleichen. Aktuell hat die Gemeinde über 6,8 Millionen Euro Rücklagen, zum Jahresende sollen es neun Millionen sein. Die größten Einnahmen generiert die Gemeinde aus Grundstücksverkäufen, (3,6 Milionen Euro), Gewerbesteuer (2,7 Millionen und Einkommenssteueranteil (2,5 Millionen).

Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) zeigte sich zufrieden. „Wir können sehr froh sein, dass wir durch die schwierige Situation so gut durchgekommen sind“, sagte er. Er hoffe auf ruhigere Fahrwasser für die kommenden Jahre, auch wenn aktuell nicht absehbar sei, wie es weitergeht – Stichwort Ukraine. Für Flüchtende von dort hat die Gemeinde eines von drei aus Wohncontainern zusammengsetzten „Häuschen“ beim Sportgelände in Unterdarching hergerichtet, wie Schäfer auf Nachfrage berichtet. Ein anderes sei bewohnt, das dritte werde für Notsituationen frei gehalten. Langfristig sollen zwei der Unterbringungen, die bereits etwas in die Jahre gekommen sind, ausgetauscht werden – mit 500 000 Euro ist das der zweitgrößte Posten bei den Investitionen. Der größte Posten bezieht sich auf die beiden bereits fertig gestellten Mehrfamilienhäuser der Gemeinde, ebenfalls in Unterdarching.

„Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“

Aus dem Gemeinderat gab es Lob für den Haushaltsplan, aber auch ein paar Wünsche. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen so soliden Haushalt haben und eine gute Kämmerin, die die Finanzen der Gemeinde im Griff hat“, sagte Paul Hechenthaler (FWG) und richtete seinen Dank direkt an Finsterbusch. Josef Klaus (CSU) schloss sich dem an, hob zudem auch die Bedeutung der Gewerbetreibenden hervor, die für die Kommune unverzichtbar seien. „Alles in allem ist der Haushalt gut aufgestellt“, sagte er. Mehr Geld wünschte er sich aber für die Energiewende. Auch in Sachen Öffentlicher Personennahverkehr müsse die Gemeinde dran bleiben, denn eine gute Anbindung sei besonders auch für das Gewerbe wichtig. Ein weiteres Anliegen war Klaus der Hochwasserschutz. „Unser Konzept gibt mehr her, wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen.“

Auch Magnus Epp (FWG) stellte fest: „Wir stehen insgesamt gut da.“ Er mahnte aber an, dass sich der Haushalt aktuell aus Grundstücksverkäufen finanziere. Das dürfe nicht auf die Dauer so sein. Der Bürgermeister zeigte Verständnis für diese Sorge, betonte aber auch, dass die Gemeinde Grundstücke für Gewerbe und Wohnbebauung für Einheimische bereithalten wolle und müsse. Einstimmig gab das Gremium am Ende grünes Licht.

Die größten Posten des Haushalts

Einnahmen Vermögenshaushalt: Grundstücksverkäufe 3,6 Millionen Euro; Erschließungsbeiträge 571 500 Euro; Zuwendung kommunaler Wohnungsbau 507 100 Euro; Zuführung vom Vermögenshaushalt 488 750 Euro; Zuschüsse Straßen 452 800 Euro, Zuwendung Breitbandausbau 300 000 Euro; Einnahmen Steuern: Gewerbesteuer 2,7 Mio Euro, Anteil Einkommenssteuer 2,5 Mio Euro, Grundsteuer 328000 Euro, Anteil Umsatzsteuer 308 000 Euro; Ausgaben: Personal 1,5 Mio Euro, davon 739 000 Euro Rathaus, 257 000 Euro Bauhof und 317 000 Euro Kinderstube; Aufwand Grundschule 623 500 Euro; Straßen: Unterhalt 100 000 Euro, Sanierungen 1,25 Mio Euro; Kinderbetreuung: Einnahmen 821 000 Euro, Ausgaben knapp 1,3 Mio Euro; Investitionen: kommunaler Wohnungsbau 876 000 Euro, Obdachlosenunterkünfte 500 000 Euro, Grundstückserwerb 471 000 Euro, Breitbandversorgung 370 000 Euro, Digitalausstattung und Fassadensanierung Schule 197 000 Euro, Gewässersanierung und Hochwasserschutz 196 000 Euro; Kreisumlage 2,9 Mio Euro; Gewerbesteuerumlage 0,25 Mio Euro; Rücklagen 6,8 Mio Euro.