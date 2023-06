Valley: Internationales Skulpturen-Symposium fällt flach

Von: Katrin Hager

Gastgeber: Tobel und seine Frau Christiane Ahlhelm vom Verein Kunstdünger richteten bisher das Internationale Skulpturensymposium in Valley aus. © Archiv

Schlechte Nachricht für Kulturfreunde: Das internationale Skulpturensymposium in Valley findet heuer nicht statt. Die Förderung reicht für den Verein Kunstdünger nicht aus, um das Festival zu stemmen.

Valley – Eigentlich wäre es im Juli Zeit fürs Internationale Skulpturensymposium in Valley. Doch heuer findet nur eine eintägige Ausstellung statt. Eine „Sparversion“: Nachdem die öffentliche Hand ihre Zuschüsse reduzierte, ist das Symposium für den Verein Kunstdünger nicht stemmbar, erklärt Gastgeber Tobel.

Die Hiobsbotschaft kommt ausgerechnet zum Zehnjährigen der Skulpturenlichtung: Das Internationale Künstlersymposium, das der renommierte Steinbildhauer Tobel und seine Frau Christiane Ahlhelm vom Valleyer Verein Kunstdünger seit 2013 jährlich in Anderlmühle, an der Mangfall unterhalb von Hohendilching, ausgerichtet haben, fällt heuer flach.

Um die zehn Künstler aus aller Welt arbeiteten bei dem Symposium jeweils zwei Wochen lang an ihren Werken, die dann auf der Skulpturenlichtung blieben. Rund 50 monumentale Skulpturen sind dort rund um die Uhr kostenfrei zu sehen, der Verein hält sie instand. „In Süddeutschland ist das einzigartig“, stellt Tobel fest. „Mit wachsender Bekanntheit sind immer mehr Besucher gekommen.“

Die Symposiumsteilnehmer kommen bei Ahlhelms daheim und bei Nachbarn unter, der Verein Kunstdünger stemmt ehrenamtlich, was geht. Dennoch fallen natürlich Kosten an – für Flüge und Essen, Material und Werkzeug. „Das läppert sich“, schildert Tobel. Insgesamt auf um die 70 000 Euro. Der international tätige Bildhauer kennt es auch anders: Derzeit bereitet Tobel als Kurator ein Symposium in Südtirol mit vor, das im Wesentlichen zwei Gemeinden ausrichten. Dort seien 180 000 Euro Budget bewilligt. Der Mehrwert künstlerischer Arbeit werde erkannt.

Finanzierung auf Kante ist geplatzt

Das Symposium in Valley musste sich mit viel weniger Unterstützung durch die öffentliche Hand begnügen: Etwa sieben Prozent der Kosten deckten Zuschüsse, im Wesentlichen geleistet durch den Bezirk Oberbayern, zu dessen Aufgaben die Kulturförderung gehört, und den Landkreis Miesbach. Der Zuschuss des Bezirks geht aber an den Verein Kunstdünger, der davon auch noch andere Projekte wie Theater teilfinanziert. Den großen Rest der Symposiumskosten deckte der Verein dank privater Sponsoren. Doch nun hätte der Landkreis seinen bisherigen Zuschuss halbiert, erklärt Tobel auf Nachfrage. Die Finanzierung auf Kante ist damit für den kleinen Verein geplatzt.

Stattdessen wird es heuer eine sparsame Variante geben: Am Samstag, 1. Juli 2023, findet ein Sommertag mit Künstlern aus Deutschland und der Region statt, die schon mal beim Symposium mitwirkten und Arbeiten in kleinem Format zeigen.

Tobel hofft, dass es das nicht gewesen ist mit seinem Symposium. Womöglich lasse es sich in größeren Abständen, etwa als Biennale, stemmen. Doch auch dafür braucht es: Geld. Dass davon im reichen Bayern einfach nicht genug da sein soll, mag er nicht recht glauben. „Die Symposien, bei denen ich bin, sind oft in viel ärmeren Ländern. Was sollte Albanien da denn sagen?“, fragt sich der Bildhauer. „Es ist keine Frage des Geldes, sondern der Priorität.“

Programm beim Sommertag auf der Skulpturlichtung

Zum Sommertag auf der Skulpturenlichtung lädt der Kunstdünger Valley für Samstag, 1. Juli, bei jedem Wetter ein. Um 14 Uhr wird die Ausstellung mit Skulpturen, Fotografien und Installationen von Jürgen Batscheider, Maarit Kreuzinger, Stefanie und Emmanuel Heringer, Lotte Koch, Saeid Ahmadi, Johannes Kroeker und Tobel eröffnet. Um 15 Uhr startet ein Rundgang durch die Skulpturen auf der Lichtung mit Erzählungen von Christiane Ahlhelm und Musik von Gerhard Wagner. Um 16 Uhr folgt ein Konzert von Roverandom Rock. Um 17 Uhr gibt’s zur Stärkung gegrillte Forellen (bitte Reservierung: info@kunstdu enger.info).