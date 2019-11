Der erste Bürgermeisterkandidat: Bernhard Schäfer geht ins Rennen

FWG nominiert Kandidaten

Der erste Bewerber um das Amt des Valleyer Bürgermeisters steht am Start: Bernhard Schäfer (54) soll für die Freie Wählergemeinschaft (FWG) den Chefposten im Rathaus verteidigen. Schäfer führt auch die FWG-Liste an, auf der allerdings ein Geschlecht klar in der Minderheit ist.