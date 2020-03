Rennradfahrerin stürzt schwer: Mit dem Heli ins Krankenhaus

Trotz Helm: Warngauerin erleidet bei Radltour so schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber sie ins Krankenhaus fliegen muss.

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr befuhren eine 45-jährige aus Warngau und ihr 52-jähriger Lebensgefährte mit ihren Rennrädern den Radweg zwischen Valley und Sollach. Laut Polizei geriet die Warngauerin dabei ans Hinterrad des Vordermanns, wodurch sie zu Sturz kam. Sie zog sich trotz Helm so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

