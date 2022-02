Valley: Kritik wegen fehlender Parkplätze am Landgasthof Bruckmühle

Von: Christine Merk

Der Gemeinderat Valley hat grünes Licht für Um- und Anbauten am Landgasthof Bruckmühle gegeben. Allerdings verbunden mit einer Aufforderung ans Landratsamt wegen der Parkplätze.

Valley – Mit der Stellplatzsituation beim Landgasthof Bruckmühle im Mangfalltal unterhalb der Autobahnbrücke sind einige der Valleyer Gemeinderäte höchst unzufrieden. Das wurde deutlich, als in der jüngsten Sitzung ein Antrag zur Teilnutzungsänderung einiger Räume im Gasthof sowie für kleinere Umbauten an der Außenfassade auf dem Tisch lag. Vier der Mitglieder des Gremiums verweigerten ihr Einverständnis.

Geforderte Parkplätze fehlen weiter

„Das Entscheidende sind die fehlenden Parkplätze“, sagte Claudia Zimmer (Valleyer Lite). Josef Klaus (CSU) wurde noch deutlicher: „Ich werde dem nicht zustimmen. Die Parkplätze sind mir ein Dorn im Auge.“ Vor zwei Jahren sei ein Bauvorhaben der Gasthofeigentümer befürwortet worden. Rochus und Barbara Mayer hatten die Bruckmühle 2018 übernommen und wollten alle Zimmer modernisieren (wir berichteten). Mit der Erweiterung des Bettenangebots sollte auch eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen errichtet werden. Die seien aber bis dato nicht hergestellt, bemängelte Klaus: „Daher jetzt: erst die Parkplätze, dann die Baugenehmigung.“

Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) zeigte zwar Verständnis für diese Argumentation, machte aber deutlich: „Das Landratsamt muss überprüfen, ob die Stellplätze vorhanden sind.“ Das läge weder in der Zuständigkeit noch in Macht der Gemeinde. „Wir können nur darauf hinweisen, dass das gemacht wird und haben diesen Hinweis auch in den Beschluss aufgenommen.“

Florian Frei: Teil der Umbauten schon erfolgt

Florian Frei (Valleyer Liste) hatte noch einen anderen Punkt zu kritisieren, nämlich dass ein Teil der Umbauten scheinbar schon erfolgt sei. Ob das so ist, wurde in der Sitzung nicht klar.

Bei den baulichen Veränderungen, die die Wirtsleute der Bruckmühle planen, geht es unter anderem um den Anbau eines Lagerraums und den Einbau eines Büros und eines Kühlraums im Erdgeschoss. Eine Terrasse soll überdacht, ein Raum in einem Nebengebäude zum Waschraum umfunktioniert und diverse Grundrisse im Dachgeschoss und im Dachspeicher geändert werden. „Eine Nutzungsänderung gibt es dort oben aber nicht“, sagte Schäfer. Allerdings ändert sich auch die Außengestaltung. Ein vorhandener Balkon soll in ein Zimmer umgebaut und ein bestehender Balkon erweitert werden. Mit dem früheren Antrag aus dem Jahr 2020 wurde dem Landgasthof der Nachweis von 42 Stellplätzen auferlegt, mit der jetzigen Tektur müsste er dieses Pensum auf 47 erweitern.